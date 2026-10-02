Justiça

Operação Influencer. António Costa acusa Ministério Público de atentado ao Estado de Direito

  • ECO
  • 7:40
1

Ex-primeiro-ministro voltou a ver recusado o acesso ao processo em que é investigado por suspeitas de prevaricação e acusa o Ministério Público de o expor e limitar os seus direitos.

O processo da operação Influencer, em que o António Costa é investigado por suspeitas de prevaricação, deixou de estar sujeito a segredo de justiça interno em março de 2026, mas o antigo primeiro-ministro continua sem poder consultar os autos. Segundo o Expresso, é a sexta vez que a procuradora Rita Madeira recusa o pedido, sustentando que Costa não é arguido, assistente ou ofendido no processo, mas apenas “suspeito”, pelo que não tem direito a conhecer o conteúdo da investigação.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O inquérito esteve em segredo de justiça total entre abril de 2024 e março de 2026. Desde então, o segredo passou a ser apenas externo, permitindo o acesso aos autos aos intervenientes no processo. Ainda assim, António Costa continua excluído. A procuradora justifica a decisão também com a necessidade de proteger os direitos do ex-primeiro-ministro e evitar a sua exposição mediática, numa investigação que se prolonga há quase três anos.

Na contestação à decisão, a defesa de António Costa argumentou que não precisa de ser protegido de uma investigação que lhe diz diretamente respeito e classificou a recusa de acesso aos autos como um “atentado ao Estado de direito”. O atual presidente do Conselho Europeu acusa ainda o Ministério Público de o ter colocado no centro da exposição mediática quando, a 7 de novembro de 2023, divulgou as suspeitas que recaíam sobre si no âmbito da operação.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Operação Influencer. António Costa acusa Ministério Público de atentado ao Estado de Direito

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Operação Influencer. CPI rejeitada por ampla maioria

Lusa,

A proposta de inquérito parlamentar ao caso que motivou a demissão de António Costa apenas teve o voto favorável do Chega e as abstenções do PCP, CDS, PAN e JPP.

1