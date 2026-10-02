Paramount contrata CEO da Mattel, que vai buscar novo líder à Condé Nast

O mercado dos media foi marcado na quarta-feira por uma ‘dança de cadeiras’ entre três empresas. Roger Lynch deixa a liderança da Condé Nast, dona de revistas como a Vogue e a The New Yorker, para ser CEO da Mattel. Já Ynon Kreiz, que liderava a Mattel, vai ser co-CEO da empresa da empresa resultante da combinação entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery, cuja operação deverá ser concluída a 6 de outubro.

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Roger Lynch anunciou a saída numa mensagem aos trabalhadores, depois de sete anos e meio à frente da Condé Nast. “Quando entrei para a Condé Nast, tinha a simples ambição de deixar este lugar extraordinário mais forte do que o encontrei. (…) Não há dúvidas de que transformámos a Condé Nast para uma nova era”, escreveu.

Apesar disso, o ex-líder irá manter-se no conselho de administração da dona da Vanity Fair. O conselho vai procurar um sucessor e, até lá, Mike Perlis assume o cargo de CEO interinamente.

Na Mattel, Roger Lynch assume a presidência do conselho de administração a 2 de outubro e o cargo de CEO até 2 de novembro. No entanto, a sua ligação à empresa não é nova, sendo membro do conselho desde 2018. “Sucede a Ynon Kreiz, que deixará o cargo de presidente do conselho de administração e CEO a 2 de outubro de 2026 para assumir uma função de liderança sénior noutra empresa cotada em bolsa“, lia-se no comunicado da Mattel.

Não foi preciso esperar muito para conhecer o destino de Ynon Kreiz. Nesse dia, uma juíza federal aprovou o acordo que a Paramount tinha fechado com a Califórnia e outros estados norte-americanos, que contestavam em tribunal a compra da Warner Bros. Discovery. A decisão pôs fim a um impasse de meses.

No mesmo dia, David Ellison, presidente e CEO da Paramount, anunciou que escolheu Ynon Kreiz para co-CEO da empresa combinada. Foi durante o mandato de Ynon Kreiz que a empresa de brinquedos se juntou à Warner Bros. para produzir “Barbie”, o maior êxito de bilheteira mundial de 2023. Ao fim do dia, a Paramount e a Warner Bros. Discovery anunciaram que preveem concluir a operação a 6 de outubro, “sujeita às condições habituais de fecho”.

A sua entrada na Paramount está marcada para 5 de outubro e passará a a integrar o conselho de administração quando o negócio for concluído. David Ellison vai focar-se na estratégia de longo prazo, na visão criativa e na orientação da empresa, incluindo as relações com talentos, as parcerias estratégicas, a tecnologia e a afetação de capital. Ynon Kreiz ficará com a gestão diária e com a integração dos negócios.

Segundo a Paramount, a nomeação “culmina um plano de longo prazo: avançar para a aquisição da Paramount e da Warner Bros. Discovery, para depois formar parceria com um executivo de topo do seu calibre para integrar, operacionalizar e gerir os negócios”.

Esta não é a única mudança na Paramount. Cindy Holland anunciou na terça-feira que vai deixar a liderança do Paramount+ e dos restantes serviços de streaming do grupo. Casey Bloys, responsável da HBO, deverá assumir assim todas as operações de streaming da Paramount e da Warner Bros.