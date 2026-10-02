Parlamento espanhol chumba resposta de Sánchez à crise da habitação

O Governo de Pedro Sánchez perdeu esta sexta-feira uma votação decisiva no Parlamento espanhol sobre os seus planos para responder à crise da habitação, que motivou manifestações por todo o país que se intensificaram nas últimas semanas após o despejo de uma idosa de 87 anos que vivia há várias décadas no centro de Madrid.

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Segundo a imprensa espanhola, o primeiro decreto foi rejeitado com 172 votos a favor e 178 contra, enquanto o segundo foi chumbado com o voto contra de 184 deputados, tendo recebido o voto favorável dos restantes 166.

O partido separatista catalão Junts, que era fundamental para garantir que as medidas recebiam ‘luz verde’ no Congresso dos Deputados, acabou por chumbar ambos os decretos, alegando que acabariam por restringir o mercado imobiliário.

Antes da votação que culminou no chumbo das propostas do Executivo espanhol, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, chegou a pedir aos deputados que “pensassem nas pessoas” no momento de votar os dois decretos, alertando-os de que “a história os julgará”.

Mesmo a ministra da Habitação, Isabel Rodríguez, que na terça-feira apresentou as medidas em causa após uma reunião do Conselho de Ministros que se prolongou por várias horas, disse ao partido de Puigdemont que 90% das suas propostas constavam dos decretos, que deixam, assim, de estar em vigor. Rodríguez propôs também transformá-los em projetos-lei para incluir “esclarecimentos ou correções técnicas”.

Apesar de o PSOE (partido socialista que faz parte da coligação governamental) ter afirmado que os decretos “funcionam” porque já evitaram novos despejos, o Junts justificou, tal como o PP (centro-direita) ou o Vox (extrema-direita), que “permitem que os fundos continuem a comprar, continuem a especular e continuem a realizar despejos”. Os deputados do PSOE repreenderam-nos, afirmando que “votam contra porque entre a sua base de eleitores se encontram os especuladores e os fundos abutres”.

Intensifica-se, agora, o debate sobre se a derrota do Governo esta sexta-feira no Congresso conduzirá a eleições antecipadas, um cenário que o próprio primeiro-ministro espanhol chegou a admitir. O primeiro domingo disponível é 29 de novembro.

(Notícia em atualização)