PCP não precisa de ver proposta do Orçamento para dizer que vota contra
O líder comunista insistiu ainda nas críticas ao PS pela provável abstenção, acusando o partido de "dar gás" à política do Governo e de "libertar o Chega" de ter de viabilizar a proposta.
O secretário-geral do PCP anunciou esta sexta-feira que o partido votará contra a proposta de Orçamento do Estado para 2027, sublinhando que não precisa de ver o documento para tomar essa decisão.
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“Eu não preciso conhecer o documento [Orçamento do Estado] para dizer que vamos votar contra, porque se isto é um instrumento desta política, nós não podemos apoiar qualquer que seja instrumento desta política”, disse Paulo Raimundo em resposta aos jornalistas, na Assembleia da República, no encerramento das jornadas parlamentares do PCP, que decorreram entre quinta-feira e esta sexta-feira, em Lisboa.
O líder comunista insistiu ainda nas críticas ao PS pela provável abstenção, acusando o partido de “dar gás” à política do Governo e de “libertar o Chega” de ter de viabilizar a proposta.
“O que é que aconteceria se o Partido Socialista não viabilizasse este orçamento? O Chega ia viabilizá-lo”, previu.
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