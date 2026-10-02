SBC Summit vai manter apostas e gaming em Lisboa até 2030

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A SBC Summit Lisboa, evento que levou este ano 40 mil profissionais e mais de 650 expositores aos pavilhões da FIL e ao Meo Arena, vai ficar na capital até 2030. Com a primeira edição realizada em 2024, a permanência na capital estava assegurada apenas até ao próximo ano.

O acordo foi firmado esta quinta-feira entre a entidade organizadora, SBC, a Câmara de Lisboa, o Turismo de Portugal e a entidade gestora da FIL, Lisboa FCE.

Rasmus Sojmark, CEO e fundador da SBC, diz, citado em comunicado, que “o acordo dá à SBC, aos participantes e aos nossos parceiros a estabilidade necessária para planear e investir no futuro. Ano após ano, Lisboa está a revelar-se a escolha perfeita, e estamos gratos por todo o apoio que a cidade nos tem dado até agora”.

Na edição realizada entre terça e quinta-feira passadas, um dos momentos destacados foi o debate entre Michael Jordan, estrela da NBA e investidor, Carsten Koerl, fundador e CEO da Sportradar e Jason Robins, cofundador e presidente da Draftkings.

O evento da indústria das apostas desportivas e dos jogos terá assegurado, segundo o comunicado enviado pela Fundação AIP, 85 mil dormidas em Lisboa. A dona da FIL indica ainda que esta “manterá o seu compromisso de adaptar as infraestruturas e as soluções disponibilizadas para apoiar o crescimento da Summit e responder às necessidades em constante evolução da organização”.

A próxima edição da SBC Summit será realizada entre 21 e 23 de setembro de 2027.