Economia

Scope melhora ‘rating’ de Portugal para “A+” com perspetiva “estável”

  • Lusa
  • 21:48

A agência de notação financeira Scope melhorou o 'rating' (avaliação) de Portugal para "A+" com 'outlook' (perspetiva) "estável", foi hoje anunciado.

A agência de notação financeira Scope melhorou o ‘rating’ (avaliação) de Portugal para “A+” com ‘outlook’ (perspetiva) “estável”, foi esta sexta-feira anunciado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“A Scope Rating aumentou esta sexta-feira os ‘ratings’ da República Portuguesa de longo prazo e da dívida sénior não garantida […] de A para A+”, anunciou, em comunicado. A perspetiva foi alterada de “positiva” para “estável“.

De acordo com a agência, a alteração do ‘rating’ teve em conta a descida do rácio dívida/PIB – Produto Interno Bruto, que reflete o “bom desempenho fiscal” e custos moderados dos juros.

Por outro lado, o “crescimento económico resiliente” de Portugal e a melhoria contínua da posição externa do país também pesaram para a decisão.

“A atividade económica tem superado consistentemente a da zona euro nos últimos anos. O turismo robusto e os ganhos no emprego total, juntamente com os efeitos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e das reformas implementadas têm contribuído para um sólido desempenho económico”, destacou.

A Scope referiu ainda que apesar do impacto do conflito no Médio Oriente, é esperado que o crescimento real do PIB “se mantenha robusto” nos 2,1% em 2026, acima do ano anterior.

Já a médio prazo, a agência espera um crescimento de 1,7% entre 2027 e 2031, acima da média da zona euro.

A perspetiva estável, por seu turno, reflete a visão de que os riscos para os próximos 12 a 18 meses estão equilibrados.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Scope melhora ‘rating’ de Portugal para “A+” com perspetiva “estável”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

⛽Governo volta a reduzir apoio no ISP dos combustíveis

Mónica Silvares,

Desde o início da guerra no Médio Oriente, o gasóleo regista um aumento acumulado de 55,6 cêntimos e a gasolina de 39,6 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.