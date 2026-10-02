Scope melhora ‘rating’ de Portugal para “A+” com perspetiva “estável”

A agência de notação financeira Scope melhorou o ‘rating’ (avaliação) de Portugal para “A+” com ‘outlook’ (perspetiva) “estável”, foi esta sexta-feira anunciado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“A Scope Rating aumentou esta sexta-feira os ‘ratings’ da República Portuguesa de longo prazo e da dívida sénior não garantida […] de A para A+”, anunciou, em comunicado. A perspetiva foi alterada de “positiva” para “estável“.

De acordo com a agência, a alteração do ‘rating’ teve em conta a descida do rácio dívida/PIB – Produto Interno Bruto, que reflete o “bom desempenho fiscal” e custos moderados dos juros.

Por outro lado, o “crescimento económico resiliente” de Portugal e a melhoria contínua da posição externa do país também pesaram para a decisão.

“A atividade económica tem superado consistentemente a da zona euro nos últimos anos. O turismo robusto e os ganhos no emprego total, juntamente com os efeitos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e das reformas implementadas têm contribuído para um sólido desempenho económico”, destacou.

A Scope referiu ainda que apesar do impacto do conflito no Médio Oriente, é esperado que o crescimento real do PIB “se mantenha robusto” nos 2,1% em 2026, acima do ano anterior.

Já a médio prazo, a agência espera um crescimento de 1,7% entre 2027 e 2031, acima da média da zona euro.

A perspetiva estável, por seu turno, reflete a visão de que os riscos para os próximos 12 a 18 meses estão equilibrados.