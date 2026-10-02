União Europeia desembolsa mais 2,9 mil milhões para a Ucrânia

A Comissão Europeia desembolsou 2,9 mil milhões de euros à Ucrânia para apoiar as necessidades de financiamento e o funcionamento da administração pública do país, dos quais 800 milhões disponibilizados, pela primeira vez, ao abrigo da componente “Ukraine Facility” do Empréstimo de Apoio à Ucrânia.

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“Enquanto a Ucrânia se defende da agressão russa, continua também a implementar reformas abrangentes ao abrigo do Plano para a Ucrânia. Com o desembolso de hoje, estamos a ajudar a salvaguardar a estabilidade financeira da Ucrânia e a apoiar investimentos que sustentarão a sua futura recuperação. Porque a solidariedade europeia traduz-se em apoio concreto. A Europa estará ao lado da Ucrânia enquanto for necessário”, afirma a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, citada em comunicado.

“Com este último desembolso, o apoio total da UE concedido ao abrigo do Plano para a Ucrânia ascenderá a mais de 32 mil milhões de euros (incluindo contribuições externas dos Estados-Membros e de países parceiros, bem como fundos canalizados através do Plano ao abrigo do Empréstimo de Apoio à Ucrânia), o equivalente a quase 70% do financiamento atualmente disponível ao abrigo do primeiro pilar do Mecanismo”, informa Bruxelas em comunicado.

Esta parcela inclui também um reforço proveniente dos 8,35 mil milhões de euros adicionais disponibilizados ao abrigo do Empréstimo de Apoio à Ucrânia para 2026.

O desembolso surge depois da “implementação bem-sucedida, pela Ucrânia, de reformas em vários setores estratégicos, incluindo a justiça, os mercados financeiros, o capital humano, o ambiente empresarial, a energia, os transportes, a agricultura e a transição ecológica”, justifica a Comissão.

Até ao final de 2026, a Ucrânia dispõe ainda de 33,7 mil milhões de euros de apoio financeiro. “Permanecem disponíveis 29,3 mil milhões de euros para desembolso ao abrigo do Empréstimo de Apoio à Ucrânia, dos quais 16,6 mil milhões se destinam a apoiar a capacidade da indústria de defesa ucraniana e 12,7 mil milhões constituem apoio orçamental”, detalha a Comissão Europeia.

“Estão ainda disponíveis 4,4 mil milhões de euros de apoio orçamental ao abrigo do Ukraine Facility inicial para este ano. Isto significa que estão disponíveis mais de 17 mil milhões de euros em apoio orçamental para 2026, sujeitos ao cumprimento das condições pertinentes estabelecidas no Plano para a Ucrânia e no Memorando de Entendimento”, refere.

“A Comissão Europeia mantém o seu compromisso de disponibilizar os 90 mil milhões de euros previstos no Empréstimo de Apoio à Ucrânia para 2026 e 2027, bem como os fundos ainda disponíveis ao abrigo do Ukraine Facility inicial”, garante.