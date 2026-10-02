Zelensky defendeu ações contra unidades de produção de armamento russo

Pelo menos uma pessoa morreu hoje na Ucrânia na sequência de um ataque do Exército russo contra Kiev, disse hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, defendendo ações contra as unidade de produção de armamento na Rússia.

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Numa mensagem divulgada durante a manhã, Zelensky denunciou o lançamento de mais de uma centena de drones pelas forças russas contra a Ucrânia.

Durante os ataques russos foram registados igualmente impactos em Kharkiv, Sumi, Dnipropetrovsk, Odessa, Poltava e Rivne, não havendo registo de vítimas mortais.

Na mesma nota transmitida nas redes sociais, o chefe de Estado ucraniano disse que a produção de drones e mísseis russos depende de “componentes estrangeiros” e de cadeias de abastecimento provenientes da Europa, dos Estados Unidos, da República Popular da China e do Japão.

“O que falta é a vontade política destes países” para estancar a produção de armamento na Rússia, criticou Zelenski.

“Se a Rússia optou por intensificar os ataques, as sanções devem ser eficazes e reforçadas”, insistiu o líder ucraniano, que horas antes tinha solicitado aos países da União Europeia um maior apoio económico e militar para enfrentar a guerra com a Rússia, com especial atenção ao reforço da defesa aérea.

As Forças Armadas ucranianas disseram hoje que a Rússia lançou um total de 108 drones contra a Ucrânia na última noite e acrescentou que 88 aparelhos foram abatidos, embora tenha confirmado impactos em onze locais, bem como a queda de destroços em outros cinco.

Por outro lado, o Ministério da Defesa russo reivindicou ataques contra instalações de infraestruturas portuárias e de produção de energia da Ucrânia, bem como contra embarcações “ao serviço” das Forças Armadas ucranianas.

Em comunicado, o Ministério da Defesa disse ainda que os sistemas de defesa antiaérea da Rússia abateram, durante a última noite, 646 drones lançados pelas forças ucranianas contra várias regiões, bem como sobre as águas do Mar de Azov, do Mar Negro e da Península da Crimeia.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, anexando a Península da Crimeia e territórios do leste, e lançou uma ofensiva de grande escala contra todo o território ucraniano em 2022.