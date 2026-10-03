Greve na easyJet tem adesão total e cancelamentos podem chegar a 90%

A greve dos tripulantes de cabine da easyJet voltou hoje a registar total adesão, indicou o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) à Lusa, antecipando que os cancelamentos de voos podem atingir os 90%.

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“Continuamos a ter uma adesão de 100%, os tripulantes não têm furado a greve. Os poucos voos que a empresa manteve por cancelar, com exceção dos serviços mínimos, estão a ser realizados por tripulantes de outras bases, ou seja, uma substituição de grevistas, o que é ilegal”, afirmou o presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias, em declarações à Lusa.

À margem dos serviços mínimos já foram realizados seis voos. O sindicato disse que a substituição de grevistas é “uma prática recorrente” da easyJet e adiantou já ter denunciado as ilegalidades à ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho). Esta entidade, contudo, na prática, aplica uma multa que “infelizmente compensa” face ao cancelamento de voos, segundo a mesma fonte.

“Não concordamos que uma empresa privada que não cumpre as regras e continua a pagar multas tenha serviços mínimos decretados pelo Governo. Esta falta de coerência custa-nos”, lamentou.

A paralisação dos tripulantes da easyJet começou na sexta-feira e prolonga-se até terça-feira.

O SNPVAC notou que, até agora, os tripulantes não receberam qualquer resposta às suas reivindicações, apontando que, a partir do pré-aviso de greve, a companhia aérea saiu da mesa de negociações de conciliação.

Na origem da greve estão, entre outras reivindicações, a estabilidade das escalas, a progressão remuneratória em função da antiguidade e as condições propostas no âmbito da negociação do Acordo de Empresa.

Ricardo Penarroias antecipou que, nos próximos dias, a adesão deverá manter-se nos 100%, mas os cancelamentos devem aumentar e rondar os 90%.

Contactada pela Lusa, a easyJet remeteu para a nota que divulgou no dia anterior, que dá conta que a adesão estava nos 67%.

A transportadora previa operar 198 voos para Portugal, número que desceu para 124 após ajustes. No total, foram realizados 122 destes voos e cancelados dois, segundo os números da companhia reportados a sexta-feira.

“A easyJet mantém-se focada em minimizar o impacto da greve nos seus clientes ao longo de todo o período, atuando em total conformidade com a legislação e os regulamentos aplicáveis”, acrescentou.

A Lusa contactou ainda a gestora aeroportuária ANA para obter um ponto de situação sobre a greve e aguarda resposta.