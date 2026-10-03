João Dolores. O “craque” que vai liderar a Sonae

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“Não gosta da ribalta para si, mas gosta de ver os seus brilharem“. Dono de uma “capacidade intelectual ímpar”, que gosta de desafiar e é capaz de desmontar temas complexos, tornando-os simples, aspira a excelência, ao mesmo tempo que mantém uma relação de grande proximidade com as pessoas e “usa o bom humor para desbloquear qualquer situação“. É desta forma que João Dolores, futuro CEO da Sonae, é descrito por quem priva de perto com o gestor no grupo. Carlos Moreira da Silva, antigo braço direito de Belmiro de Azevedo na Sonae, também não poupa elogios a Dolores: “É um craque”. Visto com “enorme admiração” pelas pessoas dentro e fora da empresa, o anúncio que o atual CFO foi o escolhido para suceder a Cláudia Azevedo foi, por isso, recebido com “uma imensa ovação ao João”. É “um nome tão consensual quanto possível” para o cargo.

Com um perfil calmo e ponderado, pelas palavras do próprio, João Dolores chega à liderança da comissão executiva da Sonae aos 45 anos e com 12 “de casa”. “É uma pessoa muito completa e que junta uma capacidade analítica grande com uma visão estratégica muito elaborada e de um trato excecional”, resume Carlos Moreira da Silva.

O acionista da BA Glass e presidente da BRP sustenta ainda que Dolores “tem os mesmos valores da Sonae, valores muito fortes e claros e é muito querida por todo o ecossistema“, acrescenta o empresário, que esteve dez anos na Sonae ao lado do fundador e que conhece bem a empresa. O anúncio da “promoção” a CEO foi “muito bem recebido, com muitas palmas durante muito tempo”, diz ainda, destacando que a empresa fica “muito bem entregue” e “os investidores também devem estar muito satisfeitos“.

É um craque. É uma pessoa muito completa e que junta uma capacidade analítica grande com uma visão estratégica muito elaborada e de um trato excecional. Tem os mesmos valores da Sonae, valores muito fortes e claros e é muito querido por todo o ecossistema. Carlos Moreira da Silva Empresário e antigo braço direito de Belmiro de Azevedo na Sonae

A proximidade das equipas é um dos aspetos mais referidos por quem trabalha de perto com o gestor. Sempre bem disposto, tem a capacidade de deixar “qualquer pessoa à vontade” — “fala com um CEO de uma empresa como fala com um estagiário” — e, apesar de gostar de desafiar as pessoas, mantém sempre uma abordagem construtiva. “Todas as vezes que tratei de temas com o João saí convencido que ia chegar a um resultado melhor, por causa das notas partilhadas”, confidencia a mesma fonte.

Natural do Porto, casado e pai de três filhos, João Dolores cresceu na Invicta, entre a Boavista e a Foz. Filho de dois advogados, cedo decidiu o seu próprio percurso profissional. Tirou Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, contando ainda com um MBA pela London Business School e formação executiva em gestão na New York University, na Wharton School, na Chicado Booth School of Business e na Harvard Business School.

Para “ganhar mundo” fez Erasmus, em Pavia, no Norte de Itália. Mais tarde, após tirar o curso, esteve um ano a trabalhar em Nova Iorque, antes de regressar e se juntar à McKinsey, onde desenvolveu os primeiros planos estratégicos. Pelo meio viveu dois anos em Londres e, antes de se juntar à Sonae, esteve ainda três anos na PT, na área de inovação, quando o seu destino se cruzou com o da empresa da Maia.

Chamado por Paulo de Azevedo, então CEO da Sonae, para liderar a equipa de planeamento estratégico, em abril de 2014, João Dolores depressa se reviu na forma de estar da empresa e a subida na hierarquia foi rápida. Dolores contou à revista EXAME, em 2021, que foi chamado para uma conversa com Paulo de Azevedo, que não conhecia previamente. “Convidou-me para vir cá ter uma conversa com ele, perguntou-me se estava disponível para vir ajudá-lo a pensar na estratégia do grupo para os próximos anos. Convenceu-me logo na altura”, relatou. Nesse mesmo perfil pode ler-se que Dolores é adepto e sócio do Futebol Clube do Porto e gosta de ouvir música, citando na altura nomes como Jack Johnson e Ben Harper.

Depois de conquistar Paulo Azevedo, João Dolores tornou-se o braço direito de Cláudia Azevedo, que entretanto sucedeu ao irmão, em 2018. Um ano depois, Dolores juntava-se à comissão executiva, ficando com o pelouro das finanças, além de manter funções de estratégia. Começava aqui a ganhar poder nas cúpulas diretivas do Grupo, uma vez que passou também a ocupar um lugar não executivo no conselho de administração, que era então presidido por Paulo Azevedo.

Após ter estado ao lado de Cláudia Azevedo nas decisões estratégicas da empresa nos últimos anos, que incluíram a recente vaga de aquisições anunciada em 2024, o CFO do Grupo fundado por Belmiro de Azevedo prepara-se para assumir o controlo da comissão executiva de um dos maiores grupos empresariais do país que, nos últimos oito anos, quase duplicou a faturação de 5,9 mil milhões de euros para 11,4 mil milhões, no final de 2025. Uma evolução conseguida sob o mandato de Cláudia Azevedo, mas onde Dolores também teve um papel fundamental.

Apesar de o anúncio oficial ter acontecido esta quinta-feira, dia 1 de outubro, a decisão não surpreendeu. “Era uma questão de tempo“, diz ao ECO outra pessoa próxima de João Dolores, que descreve o CFO como um profissional “muito bom e completo”, com competências técnicas e estratégicas.

“Tem um papel que vai à frente da função estrita de CFO”, acrescenta a outra pessoa próxima de Dolores, destacando a relação de “cumplicidade e admiração mútua” entre Dolores e Cláudia Azevedo. Olhando para o futuro, a mesma fonte realça “o conhecimento profundo do negócio, a capacidade de criar pontes e conciliar“, mostrando-se confiante que a empresa vai continuar o que alcançou nos últimos anos e Dolores “vai dar o seu cunho” à gestão.

“É uma enorme honra receber a confiança para liderar a Sonae, uma responsabilidade que encaro com profundo compromisso e grande entusiasmo pelo futuro”, afirmou João Dolores, citado no comunicado que dá conta das mudanças na gestão. O responsável deixou ainda uma nota de agradecimento à atual CEO e a Paulo Azevedo, que o levou para o grupo. “Quero agradecer à Cláudia, com quem tive o privilégio de trabalhar de perto nos últimos oito anos, pela sua liderança e inspiração. Agradeço, também, ao Paulo, ao restante Conselho de Administração e à Efanor o apoio e a confiança depositada em mim”.

A nova era começa no próximo ano, quando tiver início o novo mandato após a assembleia geral de acionistas, que deverá acontecer em abril de 2027.

Apesar dos períodos de instabilidade internacional vividos nos últimos anos, a empresa atravessa um momento de forte crescimento, tendo investido 5,1 mil milhões de euros, com parte deste investimento a ser direcionado para compras no exterior que permitiram ao grupo reforçar a sua diversificação geográfica e aumentar o peso de vendas fora de Portugal para 2,3 mil milhões de euros, nomeadamente nos mercados nórdicos, após a aquisição da Musti.

A empresa gastou mais de 1.100 milhões a reforçar a sua presença lá fora, com negócios que incluíram a aquisição da nórdica Musti por cerca de 700 milhões de euros, da Diorren e a “combinação dos negócios” da Druni e da Arenal em Espanha. Investimentos que permitiram reforçar o peso das vendas no exterior, que já pesam 20% do total.

“Queremos garantir que temos os negócios certos a cada momento e as condições certas para terem sucesso nos seus mercados”, defendeu João Dolores, num podcast da EY. O gestor defende que “no final do dia o que nos motiva é sentir que temos a capacidade de mudar a vida das pessoas”. O objetivo é, assim, “garantir que temos portefólio o mais diversificado e resiliente possível, procurando negócios fortes, boas equipas de gestão e tendência de crescimento favorável”, reforçou.

Queremos garantir que temos os negócios certos a cada momento e as condições certas para terem sucesso nos seus mercados (…) garantir que temos portefólio o mais diversificado e resiliente possível, procurando negócios fortes, boas equipas de gestão e tendência de crescimento favorável. João Dolores CFO e futuro CEO da Sonae

Dolores, que abraçou o mundo corporativo depois de passar pela consultoria, lembra esta primeira experiência como “anos de muita aprendizagem”. “Quando estás em consultoria tens oportunidade de aprender sobre setores muito diferentes, trabalhar em clientes muito diferentes, em várias geografias. É um processo muito acelerado de aprendizagem, de crescimento”, explicou no mesmo podcast.

Quando fez a passagem da consultoria para uma empresa temeu “perder essa capacidade de aprendizagem constante, mas tive a felicidade e a sorte de ter sempre oportunidades que me proporcionaram sempre grandes momentos de aprendizagem”, disse. “Foi uma migração natural para mim e o que encontrei no mundo corporativo tem sido fantástico e uma oportunidade de crescer todos os dias”.