Mercedes e BMW lideram segmento premium em setembro e luxo soma 16 carros

Segmento de luxo registou 16 matrículas em setembro e os premium são 4.304. Os ligeros de passageiros elétricos cresceram 87,4%, em relação a setembro de 2025 e representam 47,7% do mercado mensal.

São poucos e muito raros. Em setembro, foram matriculados 16 automóveis ligeiros de passageiros do segmento de luxo, em Portugal, enquanto as marcas do segmento premium somaram 4.304 unidades. Os números são da ACAP – Associação Automóvel de Portugal, que acrescenta que foram matriculados 9.338 automóveis totalmente elétricos, mais 87,4% do que em setembro de 2025, correspondendo a 47,7% do mercado.

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A Aston Martin é a marca com mais matrículas no acumulado do ano, com 49 unidades, embora a Ferrari tenha liderado em setembro, com cinco unidades, de acordo com os dados da ACAP. A Bentley apresenta a maior subida homóloga entre as marcas com matrículas no mês, com um crescimento de 50%. McLaren e Rolls Royce não registaram qualquer matrícula. No que levamos de 2026, a McLaren só registou um carro e a Rolls Royce três unidades, um aumento de 50% face ao mesmo período em 2025.

Ao todo, no mês de setembro, a Mercedes Benz liderou com 1.494 matrículas, seguida pela BMW, com 1.204. DS, Mini e Land Rover registaram as maiores quebras face ao mês de setembro de 2025. Mas se no caso da Mini, as matrículas do ano não acompanham a quebra do mês e, pelo contrário, tem sido das marcas que mais cresceu este ano face a 2025, a DS e a Land Rover estão em perda nos últimos nove meses.

Marcas premium com mais matrículas em setembro

Ao todo, em setembro foram matriculados 19.589 ligeiros de passageiros, mais 15,2% do que no mesmo mês do ano passado. A Tesla liderou as matrículas, com 2.749 unidades e mais 128,3% de vendas em relação a 2025.

Estas são as dez marcas mais vendidas do mês:

Os veículos eletrificados representaram 80,7% do mercado de ligeiros de passageiros em setembro, com 15.806 matrículas, mais 36,9 % em termos homólogos. Os elétricos foram, aliás, a categoria que mais cresceu, com 9.338 unidades e uma subida de 87,4%, enquanto os híbridos elétricos registaram 3.446 matrículas, mais 0,1 %, e os híbridos com carregamento externo somaram 3.022 unidades, menos 3%.

De janeiro a setembro de 2026 verificou-se um aumento de 49,1% de carros elétricos matriculados, em comparação com o mesmo período do ano anterior, dos veículos ligeiros de passageiros novos elétricos, tendo sido matriculados 54.726 unidades. Este valor representa uma quota de mercado de 29% do total de veículos ligeiros de passageiros novos matriculados neste período.