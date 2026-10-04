ECO da Semana: Orçamento para 2027, Rubio em Lisboa e projeções do BdP

A semana em 30 segundos

Na macroeconomia interna, dois eventos marcam a semana: a entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2027 – cuja aprovação já está garantida com a abstenção do PS – e a divulgação da novas projeções do Banco de Portugal no Boletim Económico .

– cuja aprovação já está garantida com a abstenção do PS – e a divulgação da . Lisboa será o terceiro destino numa tour europeia do Secretário de Estado americano Marco Rubio à Europa (depois de Reikiavik e Atenas). O chefe da diplomacia da administração Trump vai reunir-se com responsáveis portugueses para aprofundar a cooperação nos domínios da defesa, da economia e da tecnologia .

Numa altura em que as taxas das dívidas soberanas de vários países negoceiam em máximos de décadas, os investidores vão estar atentos às minutas das últimas reuniões do Banco Central Europeu e da Reserva Federal. Depois dos aumentos nos juros pela duas instituições em setembro, o foco estará nos sinais sobre os timings das próximas subidas.

Segunda-feira, 5 de outubro

Discursos do Dia da Implantação da República

Porque é importante e o que esperar:

O início da cerimónia das comemorações do 126º aniversário da implantação da República está marcado para 10h40, com o hastear da Bandeira Nacional e os discursos do presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do Presidente da República.

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A menos de uma semana da entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2027, António José Seguro poderá aproveitar a primeira vez que discursa no evento como Presidente da República para comentar a posição e estratégia económica do país numa altura em que o aumento do custo de vida – especialmente nos combustíveis e na habitação – é tema de alargado debate. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, estarão presentes no evento, tal como os líderes dos partidos políticos e outras figuras.

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Terça-feira, 6 de outubro

Montenegro discurso no Parlamento Europeu (09h30)

Porque é importante e o que esperar:

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, fará uma intervenção na Sessão Plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Segundo uma nota do Governo, a intervenção decorre no âmbito da série de debates This is Europe, uma iniciativa que promove debates com chefes de Governo sobre os desafios e o futuro da Europa.

O Partido Popular Europeu (PPE), grupo a que pertencem o PSD e o CDS, salientou a importância de ouvir o primeiro-ministro português no atual contexto europeu. “A sua intervenção surge num momento importante, numa altura em que os líderes europeus se preparam para discutir o próximo Quadro Financeiro Plurianual. Será uma oportunidade para ouvir as prioridades de Portugal para a Europa e a visão do país para um orçamento que reforça a segurança, a competitividade e a coesão”, destacou um assessor do PPE.

No dia seguinte, Luís Montenegro desloca-se a Split, na Croácia, onde participa na Cimeira dos Países do Sul da União Europeia (MED9).

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Quarta-feira, 7 de outubro

Banco de Portugal divulga Boletim Económico

Porque é importante e o que esperar:

O Banco de Portugal (BdP) divulga a publicação de referência no que se refere à análise económica. Na edição divulgada em junho, o banco central liderado por Álvaro Santos Pereira manteve inalterada a previsão de crescimento da economia em 2026 em 1,8% no cenário base, mas no alertou que caso mais severo de consequências da guerra no Irão, o PIB avança menos e a inflação acelera mais. No pior de três cenários alternativos, estima que o Produto Interno Bruto (PIB) avance 1,6% e a inflação suba para 3,8%.

Nessa altura, o BdP melhorou a previsão do défice esperado para este ano, de 0,4% para 0,2%, embora espere um agravamento para 0,5% nos dois anos seguintes. O Governo estima que as contas públicas terminem este ano com um excedente orçamental “próximo de 0”, calculando em 800 milhões de euros a devolução aos portugueses através do suplemento extraordinário aos pensionistas e da redução do IRS, medidas anunciadas em setembro.

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Minutas da última reunião da Fed

Porque é importante e o que esperar:

As minutas da reunião de setembro, na qual a Reserva Federal (Fed) aumentou as taxas de juro pela primeira vez desde 2023 (para 3,75%-4%) deverão refletir a mudança para uma postura mais restritiva no dot plot, afirmaram os analistas do Deutsche Bank, sinalizando do início de um ciclo modesto de subidas das taxas. No entanto, salientam que a reunião de setembro revelou um forte consenso em torno de apenas uma subida adicional em 2026, em vez de um ciclo prolongado.

James Knightley, economista-chefe internacional do banco de investimento ING, salientou que as expectativas quanto a um aumento das taxas de juro na reunião de outubro têm oscilado fortemente ao longo da última semana, em resposta aos dados sobre o emprego e a inflação, bem como a alguns comentários de tom mais moderado por parte de altos responsáveis Fed. “Neste momento, o mercado considera que o desfecho mais provável é uma pausa na reunião de outubro, seguida de um aumento em dezembro, e partilhamos essa opinião”.

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Quinta-feira, 8 de outubro

Marco Rubio em Lisboa com defesa e tecnologia na mala

Porque é importante e o que esperar:

O Secretário de Estado Marco do Estados Unidos, Mark Rubio deslocar-se-á a Reykjavík, na Islândia; a Atenas, na Grécia; e a Lisboa, em Portugal, de 5 a 8 de outubro de 2026. A agenda pública não está ainda divulgada, mas o ECO sabe que o representante da administração Trump para as relações externas deverá estar na capital portuguesa no último dia da viagem.

Rubio reunir-se-á com responsáveis islandeses para debater a cooperação económica e em matéria de segurança, enquanto aa Grécia, liderará a delegação dos Estados Unidos no Sexto Diálogo Estratégico EUA-Grécia. “O Secretário Rubio deslocar-se-á depois a Lisboa para se reunir com responsáveis portugueses, com vista a promover a cooperação nos domínios da defesa, da economia e da tecnologia“, segundo uma nota do Departamento do Estado.

Na questão da defesa, os Estados Unidos estão na corrida para a substituição dos caça F-16 da Força Aérea Portuguesa da Lockheed Martin, pelos F-35 da mesma empresa, enfrentando concorrência dos Gripen da sueca Saab e do Typhoon da consórcio Eurofighter.

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Minutas da última reunião do BCE

Porque é importante e o que esperar:

A subida de 25 pontos base na taxas de juros da Zona Euro pela BCE a 10 de setembro foi considerada foi unânime na Conselho de Governadores e considerada “óbvia” por Christine Lagarde que tentou demonstrar cautela, dizendo que a enorme incerteza geopolítica impede o banco central de emitir sinais sobre os próximos passos, mas acabou por dar azo a um reforço nos mercados na aposta em mais uma subida no custo do euro até ao final do ano.

O foco nas minutas da reunião de setembro estará, portanto, em perceber as opiniões dos membros do Conselho sobre quando será acontecer esse novo aumento – se em outubro ou em dezembro. Segundo o ECB Watch, uma ferramenta do BCE para divulgar as probabilidades implícitas no mercado relativamente às decisões sobre as taxas de juro, há uma chance de 13% de uma subida de 25 pontos base na taxa de facilidade de depósito na reunião de 29 de outubro, enquanto para a de 17 de dezembro essa probabilidade aumenta para 72,2%.

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Sexta-feira, 9 de outubro:

Entrega do Orçamento do Estado para 2027

Porque é importante e o que esperar:

O prazo constitucional é a 10 de outubro, mas como este ano essa data calha num sábado, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, já disse que o Governo deverá, em princípio, entregar a proposta de Orçamento do Estado para 2027 no Parlamento esta sexta-feira, seguindo-se à habitual apresentação e conferência de imprensa no Salão Nobre do ministério.

A aprovação da proposta está garantida pela abstenção do Partido Socialista, cujo líder, José Luís Carneiro, adiantou essa intenção de voto em entrevista ao ECO. O Governo já reuniu com os partidos com assento parlamentar para discutir o assunto, sendo que André Ventura revelou depois da reunião do Chega com o Executivo que a proposta visa crescimento económico de cerca 2% e um excedente orçamental de até 0,2% do PIB.

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INE divulga Comércio Internacional em agosto

Porque é importante e o que esperar:

O Instituto Nacional de Estatística divulga os dados do comércio internacional em agosto. Em julho, pelo quarto mês consecutivo, as exportações portuguesas de bens cresceram face ao ano passado. Como as Importações também aumentaram mas a um ritmo inferior, devido a uma forte queda nas compras à Irlanda, o défice comercial reduziu-se para 3.052 milhões de euros.

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