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OPEP+ mantém inalterada oferta de petróleo para novembro

  • Lusa
  • 16:08

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) decidiu, pelo segundo mês consecutivo, manter inalterada a oferta de crude para novembro.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) decidiu, pelo segundo mês consecutivo, manter inalterada a oferta de crude para novembro. A decisão foi acordada pelos ministros da Energia da Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã, detalhou a OPEP+, que tem sede em Viena.

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Os sete membros da OPEP+ reverteram, ao longo de cerca de um ano, os dois cortes voluntários na produção, implementados em 2023 para sustentar os preços do crude. A próxima reunião da organização vai ocorrer em 01 de novembro.

Em agosto, a produção total dos países que integram a OPEP rondou os 24 milhões de barris por dia, um aumento de 1,46% relativamente ao mês anterior.

Já o volume da OPEP+ rondava os 38 milhões de barris por dia, o equivalente a 38% da oferta global de crude prevista pela Agência Internacional de Energia para 2026.

O preço do barril de Brent, uma referência na Europa, fechou na semana passada nos 102,25 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, ficou nos 91,11 dólares por barril.

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