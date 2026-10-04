Portugal em quarto nos destinos para reformados estrangeiros

Portugal é o quarto melhor destino para viver a reforma no estrangeiro, segundo o Annual Global Retirement Index 2026, da International Living. Num universo de 24 países selecionados, fica atrás da Grécia, do Panamá e da Costa Rica, sendo o segundo destino europeu mais bem classificado. A avaliação dirige-se sobretudo a norte-americanos que procuram mudar de país depois de deixarem de trabalhar.

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A saúde e o clima estão entre os pontos fortes de Portugal, que ocupa o segundo lugar em ambas as categorias, atrás de França e da Costa Rica, respetivamente. Na saúde, o relatório valoriza a combinação de cuidados públicos e privados e os custos inferiores aos praticados nos Estados Unidos, embora reconheça a existência de tempos de espera. No clima, destaca a diversidade entre o Norte e o Sul, que permite escolher regiões com diferentes temperaturas e condições para atividades ao ar livre.

A habitação é uma das principais reservas ao retrato favorável do país. Kimberly Anne, correspondente da publicação no Porto, relata ter conseguido arrendar um apartamento com três quartos por menos de € 1.000 mensais quando se mudou, no final de 2022, mas descreve um mercado entretanto mais caro. Entre os exemplos que apresenta no relatório estão apartamentos com um quarto fora da cidade, junto ao metro, por cerca de € 1.200 mensais, e estúdios mobilados no centro por € 1.500 ou mais. São referências recolhidas pela autora, não valores médios de mercado.

O relatório identifica alternativas nas localidades mais pequenas e nas zonas rurais, onde considera que a habitação continua mais acessível. Ronan McMahon, especialista em investimento imobiliário citado pela publicação, destaca o litoral a norte da área metropolitana do Porto como uma opção para quem procura preços inferiores aos dos destinos mais conhecidos. Lisboa, Porto e Algarve continuam entre as regiões apresentadas aos potenciais residentes estrangeiros, mas o documento sublinha que a escolha da localização altera significativamente o orçamento necessário.

Depois de Portugal, a classificação coloca o México em quinto lugar, seguido de Itália, França, Espanha, Tailândia e Malásia. Na sua 35.ª edição, o índice avalia habitação, vistos e benefícios, custo de vida, facilidade de integração, saúde, desenvolvimento e governação, e clima. A International Living assume que a avaliação tem uma componente subjetiva, assente na experiência dos seus correspondentes e colaboradores residentes nos destinos analisados. O resultado mede a atratividade para reformados estrangeiros, não a qualidade dos sistemas de pensões nem as condições de vida dos reformados de cada país.

Como são escolhidos os melhores destinos para a reforma

O índice da International Living avalia 24 destinos para reformados estrangeiros, sobretudo norte-americanos, a partir de sete critérios. Combina dados com a experiência dos seus correspondentes e colaboradores residentes em cada país, assumindo uma componente subjetiva.