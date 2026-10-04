Zelensky e Merz assinam acordos e ajuda de mais de 8.500 milhões de euros

O chanceler alemão, Friedrich Merz, e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinaram este domingo um pacote de ajuda de 1.300 milhões de euros e vários acordos de cooperação que totalizam mais de 8.500 milhões de euros, foi anunciado.

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“Tive um encontro muito produtivo“, disse Zelensky na sua conta da rede social X acerca do seu encontro com Merz em Kiev, que ficou marcado pelas sirenes de alerta para raides aéreos. Em causa está um “pacote de ajuda” de mais de 1.300 milhões de euros destinada ao setor energético ucraniano antes do inverno, além de mais defesas antiaéreas, um aspeto crítico da resistência ucraniana à invasão russa.

Foram também assinados 15 acordos e documentos “de cooperação sobre segurança, produção, aquisições, pedidos à indústria alemã e projetos conjuntos” avaliados em 8.500 milhões de euros, aos quais se referiu Zelensky.

“Obrigado, Alemanha. Obrigado, Friedrich [Merz]. Obrigado a toda a Europa por apoiar a Ucrânia e ajudar-nos a proteger a vida“, concluiu o chefe de Estado Ucraniano na sua mensagem, que ilustrou com o vídeo da visita de Merz, que visitou Kiev pela primeira vez como chanceler para uma cimeira bilateral.

O chefe de Governo alemão fez saber que a sua viagem, na qual esteve acompanhado pela ministra da Economia e Energia, Katherina Reiche, e uma delegação de uma dezena de empresas de armamento e do setor energético, era uma demonstração de apoio ao país invadido pela Rússia.

A visita de Merz que decorreu este fim de semana é a quarta de um chanceler alemão à Ucrânia desde que começou a invasão russa, em fevereiro de 2022.

Em maio de 2024, Merz visitou Kiev juntamente com o Presidente francês Emmanuel Macron, com o então primeiro-ministro britânico Keir Starmer e com o seu homólogo polaco, Donald Tusk.