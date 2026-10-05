“A habitação é o nosso maior desafio”, diz Carlos Moedas

Carlos Moedas abriu o discurso da cerimónia solene do 5 de Outubro, em Lisboa, destacando o caráter simbólico de 2026, ano em que se assinalam os 50 anos da Constituição, da primeira eleição presidencial e das primeiras eleições autárquicas.

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O presidente da Câmara de Lisboa dirigiu também uma palavra de boas-vindas a António José Seguro, que marcou presença na cerimónia pela primeira vez enquanto Chefe de Estado. Moedas disse receber o Presidente da República com “enorme gosto” e garantiu-lhe o apoio do município.

“Saiba que pode contar com a CML, esta casa é a sua casa”, afirmou o autarca, acrescentando que aquele primeiro momento entre o novo chefe de Estado e a cidade de Lisboa “ficará marcado na história” da capital.

Sublinhou que o principal desafio em Portugal, atualmente, é o da habitação, desafiando os presentes a deixarem-se de “lutas ideológicas”.

Moedas diz querer centrar a sua intervenção naquilo que mantém uma República viva, mas também nas ameaças que podem conduzi-la ao declínio. Recordando a proclamação da República por José Relvas, em 1910, o autarca destacou a promessa de uma sociedade assente na educação e na igualdade, capaz de transformar “súbditos em cidadãos”. É essa ideia de uma República que pertence a todos que considera ser a sua “promessa maior”, sublinhando, contudo, que não basta proclamá-la: exige “devoção”.

Para Moedas, o enfraquecimento de uma República não acontece apenas quando é diretamente atacada. Pode começar também quando os cidadãos deixam de acreditar nas suas instituições e nos seus valores. Nesse contexto, apontou o “partidarismo cego”, o “discurso radical” e a “cultura da impunidade” como sinais desse afastamento. Mas identificou ainda uma ameaça menos visível e, por isso, mais perigosa: “a indiferença”.

Minutos antes, António José Seguro hasteou a bandeira de Portugal, ao som do hino nacional tocado pela Guarda Nacional Republicana, na varanda do edifício da Câmara Municipal de Lisboa, onde foi proclamada pela primeira vez a República Portuguesa em 1910. Estão presentes o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, assim como representantes dos diferentes partidos.