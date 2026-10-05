AIMA faz greve nacional e exige respostas sobre futuro

O Sindicato dos Técnicos de Migração (STM) avança esta terça-feira para uma greve nacional de 24 horas, abrangendo todos os trabalhadores da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), independentemente do vínculo, carreira ou local de trabalho. Em causa estão reivindicações laborais, mas também a instabilidade na liderança da agência e a falta de respostas da tutela.

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O sindicato considera urgente esclarecer o futuro da direção da AIMA, numa altura em que não é claro se Pedro Portugal Gaspar se mantém em funções. O Conselho Diretivo conta atualmente apenas com dois elementos da sua formação inicial, situação que, segundo o STM, exige uma renovação integral do órgão e não apenas a substituição pontual de membros.

A presidente do sindicato, Manuela Niza Ribeiro, acusa ainda o Governo de não ter respondido ao pedido de reunião feito pelo STM. “Pedimos uma reunião e até hoje não houve qualquer resposta”, afirma. Perante a ausência de resposta, o sindicato admite subir na hierarquia da tutela. “Se não for possível reunir com o Secretário de Estado, iremos procurar chegar ao Ministro e, se necessário, ao Primeiro-Ministro”, acrescenta.

Entre as reivindicações está também a criação de uma carreira técnica própria para os trabalhadores da migração, bem como a atribuição de um suplemento remuneratório equivalente ao existente para profissionais da GNR e da PSP.

O STM exige ainda o fim da precariedade dos Mediadores Culturais, trabalhadores que, segundo o sindicato, asseguram uma parte significativa do serviço prestado pela AIMA, mas continuam a ser afastados dos concursos para lugares permanentes. Para o sindicato, esta situação é particularmente contraditória por partir da própria Administração Pública. “O próprio Estado está a promover trabalho precário”, sustenta o STM.

A greve ocorre num contexto em que a AIMA continua a concentrar uma parte significativa da resposta do Estado aos processos de imigração, tornando, segundo o STM, particularmente urgente garantir estabilidade na sua estrutura dirigente e condições adequadas para os trabalhadores que asseguram diariamente esse serviço.