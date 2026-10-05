Internacional

Brasil: Flávio Bolsonaro com 49,58% com 64,81% das secções de voto contadas

  • Lusa
  • 1:13

O candidato Flávio Bolsonaro lidera a contagem parcial nas eleições presidenciais, com 49,58% seguido do atual Presidente, Lula da Silva, com 42,25%, quando estão contadas 64,81% das secções contadas.

O candidato Flávio Bolsonaro lidera a contagem parcial nas eleições presidenciais brasileiras, com 49,58% dos votos, seguido do atual Presidente, Lula da Silva, com 42,25%, quando estão contadas 64,81% das secções contadas. No total, com 64,81% das secções de voto, Lula da Silva tem 32.007.853 votos e Flávio Bolsonaro 37.566.895 votos.

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Os primeiros números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começaram a ser divulgados assim que as urnas fecharam, estando contabilizadas 64,81% secções de voto.

As urnas de voto fecharam hoje às 17:00 (21:00 em Lisboa) no Brasil, numas eleições gerais altamente polarizadas entre o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro.

Caso nenhum dos candidatos presidenciais obtenha mais de 50% dos votos válidos, os dois mais votados voltam a enfrentar-se numa segunda volta em 25 de outubro.

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