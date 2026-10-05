EasyJet diz que vai operar 428 voos durante greve e contesta impacto de quase 90%

A EasyJet contesta os números avançados pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) sobre o impacto da greve dos tripulantes de cabine e garante que vai operar 428 voos durante o período da paralisação. Em comunicado enviado às redações, a companhia aérea diz ter cancelado voos antecipadamente para permitir aos passageiros reorganizarem as suas viagens e assegurar maior previsibilidade.

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A reação surge depois de o SNPVAC ter avançado que a greve, iniciada a 2 de outubro, já tinha provocado o cancelamento de quase 370 voos e que a percentagem de cancelamentos estava próxima dos 90%. Segundo o presidente do sindicato, Ricardo Penarroias, a EasyJet tinha cancelado preventivamente 343 voos antes do início da greve e, desde então, teve de cancelar mais 26.

A companhia aérea apresenta, contudo, uma leitura diferente dos números. E explica que tinha inicialmente previsto operar 786 voos de e para Portugal durante o período da greve. Depois dos ajustes preventivos à programação, passou a ter 442 voos planeados e estima conseguir realizar 428.

Ou seja, segundo a empresa, a operação não deve ser medida apenas pela comparação entre os voos inicialmente programados e os cancelamentos, uma vez que uma parte significativa dos voos foi retirada antecipadamente da programação precisamente para reduzir o impacto da paralisação nos passageiros.

“A easyJet cancelou preventivamente um conjunto de voos em antecipação da greve, de forma a dar aos passageiros mais tempo e previsibilidade para reorganizarem os seus planos de viagem”, explica a companhia.

A transportadora garante ainda que está a atuar “em total conformidade com a legislação e os regulamentos aplicáveis” e que continuará a acompanhar a situação ao longo da greve, informando diretamente os passageiros sobre eventuais alterações aos voos.

A greve dos tripulantes de cabine termina esta terça-feira, mas o sindicato já avisou que os efeitos poderão prolongar-se até sexta-feira, devido às dificuldades da companhia em assegurar a operação com tripulantes deslocados de outras bases.

O SNPVAC diz que a adesão à paralisação continua nos 100% e acusa a easyJet de ter realizado oito voos, fora dos serviços mínimos, com recurso a tripulantes e chefias de bases estrangeiras. O sindicato considera que esses voos foram realizados de forma ilegal e afirma ter denunciado a situação à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Na origem do conflito estão, entre outras matérias, a estabilidade das escalas, a progressão remuneratória em função da antiguidade e as condições propostas pela empresa no âmbito da negociação do Acordo de Empresa.

O sindicato espera que, depois da greve, a easyJet apresente uma proposta “mais próxima da realidade operacional” das bases portuguesas. Mas o conflito poderá não ficar encerrado com esta paralisação: está já marcada uma segunda greve dos tripulantes da companhia para os dias 19 a 23 de dezembro.

A easyJet aconselha os passageiros com viagens de ou para Portugal entre 2 e 6 de outubro a verificarem o estado dos voos através do Flight Tracker da companhia.