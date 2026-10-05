Espanha vai a votos com crescimento e crise na habitação

Pedro Sánchez anunciou esta segunda-feira eleições antecipadas para 29 de novembro, depois do chumbo parlamentar de dois decretos sobre habitação. A crise política surge numa economia que mantém um desempenho superior ao da área do euro, mas onde o crescimento convive com dificuldades de acesso à casa e fragilidades persistentes na produtividade e no emprego.

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Nas previsões da primavera, publicadas em 21 de maio, já depois do início da guerra no Médio Oriente, a Comissão Europeia apontava para um crescimento espanhol de 2,4% em 2026 e 1,9% em 2027, acima dos 0,9% e 1,2% previstos para a área do euro. O relatório do Artigo IV do FMI, divulgado em maio, apresenta um cenário mais moderado, de 2,1% e 1,8%, respetivamente, no quadro 1, página 44. São projeções anteriores à atual crise política.

O consumo privado e o investimento sustentam a expansão. Bruxelas destaca o contributo da criação de emprego, da imigração e da execução do plano de recuperação, num contexto de menor endividamento das famílias. Prevê que o desemprego recue para 9,9% na média deste ano, mas que a inflação suba para 3%, pressionada pela energia.

O crescimento agregado não se traduz, porém, numa melhoria equivalente por habitante. No relatório sobre Espanha, publicado em 3 de junho, a Comissão assinala que o desempenho do PIB por habitante fica aquém do dinamismo da economia. A explicação combina o aumento da população com a fraca evolução da produtividade por trabalhador, que praticamente estagnou na recuperação pós-pandemia, segundo a página 2 do documento.

Na habitação, a pressão é particularmente visível. Os preços das casas aumentaram 12,7% em 2025, a subida anual mais acentuada desde 2007, segundo a Comissão, na página 114. Bruxelas identifica um desequilíbrio persistente entre procura e oferta, especialmente nos grandes centros urbanos, ilhas e zonas costeiras. O encarecimento também dificulta a deslocação dos trabalhadores para regiões com mais oportunidades de emprego, prejudicando o funcionamento da economia.

Os preços das casas aumentaram 12,7% em 2025, a subida anual mais acentuada desde 2007, segundo a Comissão, na página 114. Bruxelas identifica um desequilíbrio persistente entre procura e oferta, especialmente nos grandes centros urbanos, ilhas e zonas costeiras. O encarecimento também dificulta a deslocação dos trabalhadores para regiões com mais oportunidades de emprego, prejudicando o funcionamento da economia.

O FMI considera, por isso, que aumentar a oferta de habitação se tornou uma prioridade para o crescimento. Na página 29 do Artigo IV, recomenda acelerar os planos urbanísticos, simplificar os licenciamentos e reduzir a incerteza jurídica. Defende igualmente mais habitação social para arrendamento nas zonas de maior escassez, considerando que várias iniciativas governamentais terão um impacto limitado e demorado na oferta.

A avaliação contém ainda um aviso sobre os limites às rendas. Os técnicos do Fundo apontam indícios de redução da oferta na Catalunha e recomendam que os controlos terminem após o período inicial de três anos, salvo se uma avaliação aprofundada contrariar a evidência preliminar de efeitos negativos significativos sobre a oferta. A recomendação, também na página 29, antecede os decretos agora chumbados e não constitui uma avaliação dessas medidas.

As contas públicas deixam uma margem limitada para novas respostas. A Comissão previa um défice de 2,4% do PIB em 2026 e de 2% em 2027, com a dívida a recuar para 99,6% e 98,9%, respetivamente. O FMI recomenda aproveitar o crescimento para reforçar a margem orçamental perante o envelhecimento. Bruxelas identifica também, na página 4 do relatório sobre Espanha, a fragmentação política e as despesas com pensões e defesa como obstáculos ao cumprimento dos compromissos orçamentais.