Flávio Bolsonaro e Lula disputam segunda volta das presidenciais no Brasil

O candidato Flávio Bolsonaro e o atual chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, que decorrem no dia 25 de outubro.

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Segundo os dados oficiais, Flávio Bolsonaro registou 47,43% dos votos válidos na primeira volta enquanto Lula da Silva obteve 44,69% quando estão contabilizadas 97,24% das secções eleitorais.

O Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil publicou no seu site que a “eleição [está] matematicamente definida (Segundo turno)”.