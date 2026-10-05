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Flávio Bolsonaro e Lula disputam segunda volta das presidenciais no Brasil

  • Lusa
  • 1:17

O candidato Flávio Bolsonaro e o atual chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, que decorrem no dia 25 de outubro.

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Segundo os dados oficiais, Flávio Bolsonaro registou 47,43% dos votos válidos na primeira volta enquanto Lula da Silva obteve 44,69% quando estão contabilizadas 97,24% das secções eleitorais.

O Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil publicou no seu site que a “eleição [está] matematicamente definida (Segundo turno)”.

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Brasil: Bolsonaro com 49,58% com 64,81% das secções contadas

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O candidato Flávio Bolsonaro lidera a contagem parcial nas eleições presidenciais, com 49,58% seguido do atual Presidente, Lula da Silva, com 42,25%, quando estão contadas 64,81% das secções contadas.