Em atualização Flávio Bolsonaro ganha a Lula da Silva, mas Brasil vai à segunda volta
O candidato Flávio Bolsonaro ganhou a primeira volta das eleições brasileiras, mas ficou aquém dos 50% e por isso vai disputar a segunda volta com Lula da Silva. Eleição marcada para 25 de outubro.
O candidato Flávio Bolsonaro e o atual chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, que decorrem no dia 25 de outubro.
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Segundo os dados oficiais, Flávio Bolsonaro registou 47,43% dos votos válidos na primeira volta enquanto Lula da Silva obteve 44,69% quando estão contabilizadas 97,24% das secções eleitorais.
O Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil publicou no seu site que a “eleição [está] matematicamente definida (Segundo turno)“.
(Em atualização)
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