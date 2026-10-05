Flávio Bolsonaro decreta “fim da era do PT”. Lula fala em “passado tenebroso”

O candidato a Presidente do Brasil Flávio Bolsonaro (PL) disse estar “muito feliz” com o resultado na primeira volta nas eleições de domingo, declarou “ser o fim da era do PT” e que o “povo quer mudança”.

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Com 99,85% das urnas contabilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, Flávio Bolsonaro conta com 47,07% dos votos válidos, à frente do líder de esquerda, o atual Presidente, Lula da Silva, que tenta a reeleição e que ficou no segundo lugar com 45,12%.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou-se confiante na vitória na segunda volta, em 25 de outubro, e prometeu fazer “uma campanha limpa”.

“Estou muito confiante com a possibilidade real de que, daqui a três semanas, iremos vencer”, declarou, afirmando que Lula da Silva “só quer poder”.

Flávio referiu ainda a crise no Supremo Tribunal Federal brasileiro, a qual, disse, foi determinante para que os brasileiros votassem nele para uma mudança, uma vez que, caso seja eleito, poderá indicar quatro novos juízes até 2030.

Disse ainda ser o único candidato que defendeu o fim da possibilidade de reeleição do Presidente, e que só precisa de um mandato para cuidar do povo brasileiro.

“Eu só preciso de um mandato para colocar o brasileiro e a brasileira no centro do meu governo. Para atacar os problemas reais do Brasil”, declarou à imprensa e a apoiantes durante o pronunciamento feito no seu comité de campanha em Brasília.

Lula admite surpresa com resultado e promete “nova campanha” contra Flávio Bolsonaro

Lula da Silva reconheceu que esperava vencer as eleições presidenciais brasileiras logo à primeira volta, mas garantiu que o resultado abre agora uma nova fase da disputa. Num discurso feito na noite de domingo, depois de confirmada a passagem ao segundo turno com Flávio Bolsonaro, o atual Presidente brasileiro procurou mobilizar os seus apoiantes para as três semanas que faltam até à votação decisiva.

“Eu confesso para vocês que eu estava convencido que eu ia ganhar as eleições no primeiro turno”, admitiu Lula, reconhecendo que o resultado foi inesperado. O candidato do PT acrescentou, contudo, que o segundo turno será a oportunidade para os eleitores compararem os dois projetos e decidiram “a verdadeira fotografia do Brasil de hoje e o Brasil que a gente quer”.

“Então a partir de amanhã a gente começa uma nova campanha”, afirmou.

No discurso, o Presidente brasileiro elevou também o tom dos ataques ao adversário. Lula afirmou que Flávio Bolsonaro tem uma “biografia de um passado tenebroso” e acusou a família Bolsonaro de manter ligações com milícias e crime organizado. “Não existe nada que possa vislumbrar um horizonte promissor para a sociedade brasileira”, afirmou.

A disputa pela Presidência será, assim, decidida a 25 de outubro, num segundo turno que colocará frente a frente o atual Presidente e o filho do antigo chefe de Estado Jair Bolsonaro.