João Figueiredo: “Importante é dar autonomia para a pessoa errar”

João Figueiredo, CEO da CarmoForm, é o 98º convidado do podcast “E Se Corre Bem?”. Decidiu que queria seguir engenharia industrial dias antes de fazer a candidatura à faculdade. Sabia que “queria perceber como as coisas eram feitas” e achou que este curso seria o ideal para aprender. Na prática, considera que aquilo que se aprende nas universidades não é o suficiente para se estar preparado para o mercado de trabalho, mas não tem dúvida de que se houver ambição e vontade de aprender com os melhores, é possível chegar-se ao topo.

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“Dos contactos todos que eu tive com o ensino, eu acho que se estuda muito mal. Há uma disparidade brutal entre a teoria e a prática, entre aquilo que te ensinam na universidade e o que é o mundo real. Cria-se logo um problema quando os melhores alunos são convidados para serem professores. Isso é um erro porque se está a pegar numa pessoa que gosta muito da teoria, mas que não gosta assim tanto de conhecer a prática“, começou por dizer.

De acordo com o CEO, seria muito mais “interessante” as universidades convidarem empresários para irem dar aulas: “Uma das coisas que os empresários gostam é de mostrar como fizeram as coisas, até para desmistificar aquela imagem negativa que há sobre eles. E eu tenho quase a certeza que se muitos empresários fossem convidados para dar aulas sem qualquer tipo de vencimento, eles iam lá, mas as universidades não aproveitam isso“.

Esta visão assenta, sobretudo, na ideia de que um empresário que seja líder teve de passar pelo “chão de fábrica” para realmente perceber a dinâmica do seu setor e, mais concretamente, da sua empresa. E passar isso aos jovens universitários seria, na sua visão, mais enriquecedor. Neste âmbito deu ainda o seu próprio exemplo, já que, depois de terminar a faculdade, foi fazer um estágio profissional para a Polónia, mas, quando voltou, começou a trabalhar precisamente no chão de fábrica de uma empresa do setor automóvel.

“Na minha opinião, ninguém se pode considerar engenheiro, pelo menos na indústria, sem ir ao chão de fábrica. Aliás, vou mais longe. Eu acho que não há nenhum gestor se pode considerar de topo sem passar por essa fase. Por isso, nós devemos ser humildes o suficiente para ir ao chão de fábrica e sentir aquilo que é o dia a dia. Porque, quando se sente, nós mostramos às outras pessoas que também estamos lá e ainda conseguimos ver coisas que as pessoas que estão lá todos os dias não conseguem ver porque, ao estarmos mais tempo, temos um sentido mais apurado. E isso pode ser um benefício brutal para a organização”, garantiu.

Essa sua experiência no chão de fábrica ajudou-o, por isso, a apurar esse sentido e, hoje em dia, usa-o bastante enquanto CEO da Carmo Wood. Mas, antes de chegar aqui, ainda esteve três anos no setor automóvel, que o levou a perceber algo ambicioso, mas que no qual acredita: “Eu vi carros a serem produzidos em linha e eu acho que as casas também podem ser produzidas em linha”. Esta ideia fez com que mudasse de setor e começasse a trabalhar na empresa onde hoje está que, na altura, se dedicava a mais setores além da habitação.







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“Quando cheguei a administrador da empresa e tive contacto com as vendas, comecei a perceber que estávamos a falar a uma só voz quando, na verdade, devíamos falar com duas vozes diferentes. Foi aí que decidi que separar os dois mundos. Nós temos de, muitas vezes, destruir para criar. E eu acho que destruir para criar é mais simples para se conseguir melhores resultados do que estar a tentar fazer uma mudança dentro de coisas que já existem“, explicou, esclarecendo como, depois, se tornou CEO da Carmo Wood.

Enquanto líder de uma empresa que espera ser a referência das construções em madeira até 2030, João Figueiredo garante que, para reter talento, “é preciso ter uma visão marcada da empresa e as pessoas acreditarem nessa visão”: “Para captares talento, tens de captar pessoas que percebam que há uma visão a longo prazo. Mesmo que não fiquem na empresa, as pessoas gostam de visão de longo prazo. Se a pessoa perceber que há essa visão e se entender que isto é uma maratona e não um sprint, vai haver um match e nesse match tu vais estar numa posição muito mais fácil para reter esse talento”.

“Outro ponto que eu acho muito importante é dar autonomia para a pessoa errar. A verdade é que castiga e massacra imenso as pessoas que erram“, disse, ao mesmo tempo que destacou a importância de “pensar grande” e de “querer estar com os melhores”, sem medo, para poder crescer. “Se tu pensares só no mercado nacional, tu vais acabar por ficar burro. Porque tu tens de estar onde estão os melhores, onde está a maior exigência, os maiores players, para olhares para eles e inspirares-te“, afirmou.

Neste sentido, e também com a missão de desmistificar todas as ideias erradas que ainda existem sobre a construção em madeira, João Figueiredo sempre quis inspirar-se com os “projetos inacreditáveis” que vê acontecer lá fora e, agora, decidiu juntar os melhores especialistas da área, de todo o mundo, e trazê-los a Portugal para um evento – o The WoodGiants -, que pretende cruzar ideias de quem construiu e constrói os maiores projetos em madeira do mundo e “copiar e colar” cá.

“A arte de copiar é das coisas mais geniais que existem. O que eu quero fazer com este evento é trazer os melhores para que nos ensinem a todos, inclusivamente a minha concorrência. É preciso uma sinergia muito grande e fazer uma coisa que os portugueses não estão habituados, que é dar as mãos. Para mim, não existe liberdade se o ordenado que recebes ao início do mês já estiver completamente caducado para pagares uma casa. Mas esta crise na habitação é a maior oportunidade que temos para inovar numa lógica de fazer fábricas de construção de casas para que as pessoas rapidamente comecem a ter produtos no mercado”, concluiu.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts. Uma iniciativa do ECO, na qual Diogo Agostinho, COO do ECO, procura trazer histórias que inspirem pessoas a arriscar, a terem a coragem de tomar decisões e acreditarem nas suas capacidades. Com o apoio da Nissan e da Scalpers.

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