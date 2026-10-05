Líder do PP e da oposição em Espanha congratula-se por finalmente haver eleições

O Partido Popular espanhol (PP, direita), que lidera a oposição em Espanha, congratulou-se hoje por “por fim” haver eleições no país e acusou o primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, de representar “decadência e corrupção”. “Por fim, Espanha dirá o que pensa. Por fim voltará a falar a maioria”, disse o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, numa declaração em Madrid transmitida nas redes sociais do partido.

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Sánchez anunciou esta segunda-feira que Espanha terá eleições legislativas antecipadas em 29 de novembro, antecipando assim o final da atual legislatura, que terminava em julho de 2027. “Não são umas eleições mais“, considerou o líder do PP, que considerou que em 29 de novembro a escolha será “entre um projeto de ambição personalista ou um projeto de país”.

“Trata-se de Espanha vencer Sánchez e aquilo que ele representa (..). É essa a escolha. Entre a corrupção e a decência, entre a decadência e a prosperidade, entre um Governo que apenas aspira a sobreviver e um país que pensa no seu futuro“, disse o líder do PP, numa declaração em que referiu por diversas vezes os casos de corrupção ou suspeita de corrupção que envolvem pessoas próximas do primeiro-ministro, incluindo ex-dirigentes do PSOE e antigos membros do Governo.

Para Feijóo há “uma oportunidade de mudança“, depois de Sánchez e os socialistas terem adotado “uma política sem escrúpulos” e terem revelado “uma ambição de poder sem limites”, com “um Governo disposto a qualquer coisa só para resistir”. “Como manter o poder foi o único fim”, apesar de o Estado ter tido à sua disposição “mais recursos do que nunca”, após oito anos de governos de Sánchez.

“O custo de vida é insuportável”, “a habitação é inalcançável, faltam médicos”, a imigração “está descontrolada”, as infraestruturas “são decadentes”, “há apagões” e Espanha foi até alvo de um “ataque à sua integridade territorial” em Ceuta, considerou o líder da oposição.

Feijóo tinha reiteradamente pedido eleições nos últimos meses. “A habitação é o símbolo do fracasso deste Governo e deve ser o símbolo do sucesso do próximo“, disse Feijóo, no sábado, quando voltou a pedir eleições.

A convocatória de eleições por Sánchez foi precipitada pela rejeição pelo parlamento, na sexta-feira, de dois decretos do Governo com medidas para a habitação. O Governo tinha avançado com estas medidas de forma urgente face a protestos de milhares de pessoas na última semana.

O atual Governo espanhol, uma coligação de esquerda que junta o PSOE e a plataforma Somar, dominada pela esquerda radical, saiu das eleições de 23 de julho de 2023 e, sem ter maioria absoluta de deputados no parlamento, foi viabilizado naquele ano por uma ‘geringonça’ de oito partidos, de esquerda e de direita, incluindo forças regionalistas, nacionalistas e independentistas.

Nestes três anos, o Executivo teve de negociar medida a medida com vários partidos para viabilizar legislação e, por falta de apoios garantidos, nunca apresentou uma proposta de Orçamento do Estado nesta legislatura e viu rejeitadas ou adiou várias iniciativas que considerava simbólicas e essenciais, incluindo as relacionadas com a habitação.

“Para fazer em profundidade as reformas pendentes, de que precisamos para reduzir os níveis de desigualdade, temos de nos mobilizar e temos que conseguir que o parlamento nos dote de uma maioria muito mais ampla, progressista, para dobrar as elites e conquistar novos direitos e continuar a transformar Espanha“, disse o líder socialista, numa declaração transmitida desde o Palácio da Moncloa, a sede do Governo, em Madrid.