Exclusivo Lisboa, Oeiras e Cascais trabalham na renovação de 18 estações ferroviáriaspremium
Reunião entre os três municípios abrangidos visou reabilitação das estações. Oeiras quer apostar em interfaces com o SATUO e 15E da Carris na nova estação da Cruz Quebrada.
Os Executivos das Câmaras de Lisboa, Oeiras e Cascais estão a discutir a renovação das estações da Linha ferroviária de Cascais, na qual decorrem obras de renovação com previsão de conclusão em 2028, e onde o serviço de comboios de passageiros deverá ser concessionado pelo Governo. No caso de Oeiras, vai haver intervenção também na estação que lhe pertence na Linha de Sintra.
"Temos vindo a trabalhar entre municípios, Lisboa-Oeiras-Cascais, para desenvolvermos abordagens conjuntas para reabilitar as estações ferroviárias, não na componente técnica de transportes, que cabe à IP [Infraestruturas de Portugal], mas na componente…
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