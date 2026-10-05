Os Executivos das Câmaras de Lisboa, Oeiras e Cascais estão a discutir a renovação das estações da Linha ferroviária de Cascais, na qual decorrem obras de renovação com previsão de conclusão em 2028, e onde o serviço de comboios de passageiros deverá ser concessionado pelo Governo. No caso de Oeiras, vai haver intervenção também na estação que lhe pertence na Linha de Sintra.

"Temos vindo a trabalhar entre municípios, Lisboa-Oeiras-Cascais, para desenvolvermos abordagens conjuntas para reabilitar as estações ferroviárias, não na componente técnica de transportes, que cabe à IP [Infraestruturas de Portugal], mas na componente…