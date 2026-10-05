Local Summit debate futuro das cidades nos 50 anos do poder local

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Isaltino Morais e Raquel Soares Lourenço, um veterano do poder local com obra reconhecida muito para lá de Oeiras e uma jovem com menos de 30 anos de idade, recém-chegada à governação autárquica em Sobral de Monte Agraço trarão à 3.ª Local Summit, a realizar na quarta-feira, 7 de outubro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, dois olhares fortes para as cidades que queremos construir até 2030.

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A dois meses de se assinalarem os 50 anos das primeiras eleições autárquicas em Democracia, estes dois autarcas e os demais que passarão na Local Summit serão desafiados a imaginar que poder local teremos no horizonte até… 2076.

Neste dia de encontro autárquico, Nuno Piteira Lopes, vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) fará a abertura, conjuntamente com o diretor do ECO, António Costa.

Interveniente na elaboração da nova Lei de Finanças Locais (LFL) em nome dos municípios, a ANMP vem, desde há anos, exigindo o reforço de financiamento para compensar o esforço exigido pela delegação de competências do Estado central.

Também a ANAFRE estará presente na terceira edição da Local Summit. Francisco de Brito, presidente da associação das Freguesias, terá uma talk com a direção do ECO sobre o papel da estrutura do Estado que está mais próxima dos cidadãos.

No rescaldo da execução da “bazuca” europeia, o financiamento das autarquias após o PRR será discutido por Pedro Cepeda, presidente da Câmara de Penafiel, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, e ainda Miguel Almeida, presidente do Fundo de Apoio Municipal.

A primeira metade do dia de debate fechará com um tema premente no país: a habitação. Mas será que construir casas chega para construir cidade?

Sabendo como a urgência de há 30 anos em terminar com o flagelo das barracas não evitou outros problemas sociais, é a esta pergunta que responderão Vítor Ferreira, autarca do município com maior densidade populacional do país, a Amadora, bem como Rui Anastácio, cujo município, Alcanena, foi salientado pelo primeiro-ministro como referência nacional na construção pública. No debate intervém ainda Mário Passos, presidente num dos municípios com maior destaque na habitação nos anos recentes.

No final da Local Summit, serão ainda desvendados os vencedores do Prémio Autarquia do Ano.