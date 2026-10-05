Open Cosmos quer lançar 192 satélites até 2030

A Open Cosmos quer lançar pelo menos 192 satélites, o núcleo da sua infraestrutura de conectividade ConnectedCosmos, uma constelação em órbita terrestre baixa (LEO), até 2030. Os primeiros lançamentos deverão ocorrer ainda este ano, com um total de mais de 96 a entrar em órbita até ao final de 2028.

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“Depois de muita expectativa, podemos finalmente revelar que 192 satélites formarão o núcleo da infraestrutura de conectividade da nossa constelação ConnectedCosmos. Os nossos clientes e países parceiros podem agora ter uma visão mais clara da rede global e resiliente que estamos a construir. Ao combinar comunicações por satélite com informação de observação da Terra em tempo real, criamos um serviço que vai além da conectividade e permite agir com segurança e resiliência”, afirma Rafel Jordà Siquier, fundador e CEO da Open Cosmos, citado em comunicado

“Os 192 satélites são a base, não o limite. Como em tudo o que fazemos, há margem para crescer e responder ao aumento da procura. Quando os clientes e os países parceiros precisarem de mais capacidade, poderemos disponibilizá-la rapidamente”, acrescenta.

“O próximo lançamento de satélites da ConnectedCosmos está previsto para o final deste ano“, adianta a empresa em comunicado, referindo que, do total de satélites, mais de 96 deverá estar em órbita “até ao final de 2028, com o objetivo de alcançar cobertura global até 2030”.

“À medida que a constelação é construída, a Open Cosmos está em conversas avançadas com vários fornecedores de serviços de lançamento para mais missões entre o final deste ano e meados de 2027”, refere ainda em comunicado.

A constelação ConnectedCosmos visa responder às “necessidades de governos, instituições e empresas que exigem conectividade segura e resiliente, além de uma salvaguarda clara dos seus dados críticos”.

A empresa, que tem vindo a expandir a sua operação em Portugal, está a desenvolver a constelação “com recurso à sua capacidade de fabrico na Europa, que permite produzir um satélite por dia”. Além de Portugal, está no Reino Unido, Espanha — onde está envolvida no desenvolvimento dos satélites para a Constelação do Atlântico — e Grécia.

Está ainda a “explorar um modelo de cooperação para alargar a rede através de uma federação de capacidades europeias mais abrangente, permitindo a interoperabilidade entre sistemas de satélites detidos e geridos de forma independente”, refere. “Este modelo permitirá maior flexibilidade e escalabilidade, tirando partido dos avanços de cada nova geração tecnológica, ao mesmo tempo que se respeitam as prioridades nacionais, empresariais e institucionais”, acrescenta.

O anúncio surge depois de a empresa ter fechado uma ronda de financiamento de 300 milhões de euros, permitindo reforçar a sua capacidade de produção de satélites em série.