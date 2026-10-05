Orçamento, salários e Estado. Seguro em oito pontos

Foi o primeiro discurso de 5 de outubro de António José Seguro, não trouxe nada de propriamente novo relativamente às intervenções que já tinha tido ainda em campanha eleitoral e depois no exercício da função. O Presidente apoia a aproximação entre o Governo e o OS no orçamento do Estado para 2027 (sem referir que não houve qualquer negociação da proposta), exige resultados à estabilidade e reclama respostas ao custo de vida. Oito pontos para compreender o discurso do 5 de Outubro.

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António José Seguro usou assim o seu primeiro discurso nas comemorações da implantação da República, enquanto Presidente, para defender entendimentos políticos duradouros e exigir respostas aos problemas dos portugueses. Na intervenção desta segunda-feira, na Praça do Município, em Lisboa, associou a estabilidade à capacidade de reformar, a melhoria dos salários à produtividade e a confiança nas instituições ao funcionamento do Estado. Um guia de leitura da intervenção, a partir do texto oficial publicado pela Presidência da República.

1. Apoio à aproximação entre Governo e PS no Orçamento

“Como sempre disse, tanto se serve Portugal no governo, como na oposição.”

O sinal político mais concreto foi o elogio à aproximação entre o Governo e o PS para aprovar o Orçamento do Estado para 2027. José Luís Carneiro tinha revelado, em entrevista exclusiva ao ECO, que o PS viabilizará o orçamento com a abstenção, depois das garantias públicas de Luís Montenegro na noite anterior, sobre a revisão constitucional. Seguro convidou outros partidos a participar nesse caminho e a prolongá-lo noutros processos legislativos. O Presidente valoriza, assim, a disponibilidade para negociar e viabilizar decisões num quadro de um governo minoritário.

2. Compromissos que sobrevivam às mudanças de Governo

“Não podemos estar sempre a voltar ao início, só porque se mudou uma legislatura.”

O apelo presidencial ultrapassa a negociação de um Orçamento. Seguro defende entendimentos que permitam aplicar políticas públicas ao longo de várias legislaturas, envolvendo partidos, parceiros sociais e outros atores da sociedade. A continuidade surge como condição para que as reformas produzam efeitos, assinala o Presidente. O discurso defende compromissos sobre os caminhos do desenvolvimento, mas não propõe uma coligação governativa nem apresenta um modelo concreto para os formalizar.

3. A estabilidade deve servir para governar e reformar

“A estabilidade política vale pelo que permite fazer.”

Seguro apresenta a estabilidade como uma condição para decidir, investir e reformar, atribuindo-lhe também valor económico na captação de investimento. Mas exige que se traduza em resultados para as pessoas. A leitura política é que a preservação de um Governo precisa de ser acompanhada por capacidade de execução. Ao dirigir o apelo aos partidos num contexto de fragmentação parlamentar, distribui a responsabilidade pela construção dessas condições entre quem governa e quem está na oposição.

4. Melhores salários dependem de produtividade e riqueza

“Um país que sabe gerar riqueza, é garante de prosperidade, através do pagamento de melhores salários e de melhores pensões.”

Na economia, o Presidente estabelece uma ligação entre criação de riqueza, produtividade e rendimentos. Defende um crescimento mais competitivo, menos dependente de mão de obra intensiva e capaz de pagar melhores salários, retendo e atraindo talento. A referência ao período de “pousio eleitoral” funciona como um apelo ao aproveitamento do tempo político disponível. Ciência, tecnologia, escolas e universidades aparecem como recursos para essa transformação, embora Seguro não desenvolva instrumentos de política económica para a concretizar.

5. O custo de vida exige respostas urgentes

“O custo de vida sobe a um ritmo que os salários e as pensões não estão a acompanhar.”

Seguro enumera as pressões sobre famílias e empresas, da habitação aos combustíveis, transportes, alimentação e empréstimos bancários. A afirmação sobre a evolução dos preços e dos rendimentos constitui o diagnóstico presidencial, sem indicadores apresentados no discurso que permitam quantificá-lo. Na energia, reclama uma resposta europeia coordenada que proteja as pessoas e a economia e reduza a dependência externa. Acrescenta a necessidade de abertura do estreito de Ormuz à circulação segura dos navios.

6. Julgar as políticas pelos efeitos que produzem

“Políticas públicas avaliadas pelos seus resultados e não pela cor do Governo que as criou.”

O Presidente pede decisões baseadas em estudos e evidência científica, critica o improviso e reclama responsabilidade perante os problemas. O critério proposto permite preservar medidas eficazes através das mudanças de Governo e questionar as que falham, independentemente da sua origem partidária. Ao abordar a inteligência artificial, defende uma transição cujos benefícios sejam partilhados sem exclusões. São orientações para a ação política, sem mecanismos de avaliação ou medidas específicas apresentados nesta intervenção.

7. A demora do Estado enfraquece as instituições

“Quando o Estado pede aos cidadãos confiança, tem de ser o primeiro a entregar-lhe essa confiança.”

Decisões administrativas tardias, licenciamentos demorados, apoios que tardam e processos judiciais prolongados são os exemplos escolhidos para expor falhas do Estado. Seguro relaciona-as com a erosão da confiança na integridade e eficácia das instituições. Para cidadãos e empresas, a exigência é concreta, porque a credibilidade do poder público depende também da capacidade de decidir e cumprir em tempo útil. O Presidente responsabiliza quem exerce funções públicas pela preservação dessa confiança.

8. Combater os extremismos através de respostas concretas

“resolver os problemas das pessoas é também a melhor cura para as ameaças dos extremismos”

Seguro associa a defesa da democracia à resolução dos problemas quotidianos, à conduta ética dos responsáveis políticos e à escuta dos cidadãos mais vulneráveis. É neste quadro que apresenta os entendimentos como uma responsabilidade política e manifesta a convicção de que os eleitores recompensam quem encontra soluções. Ao mesmo tempo, delimita a sua função, afirmando que deve exercer os poderes constitucionais com independência e contribuir para o funcionamento das instituições, sem substituir os restantes órgãos de soberania.