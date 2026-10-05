Sánchez convoca eleições após derrota sobre habitação no Parlamento. Espanhóis vão a votos a 29 de novemro

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, convocou eleições legislativas antecipadas para 29 de novembro depois do Parlamento ter rejeitado as medidas extraordinárias do Governo para responder à crise da habitação, numa derrota que agrava a fragilidade parlamentar do executivo socialista.

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O anúncio foi feita esta manhã, 09h00 em Espanha, a partir do Palácio da Moncloa, em Madrid, após 48 horas de reflexão e muitas consultas a membros do governo e do PSOE. “Decidi convocar umas eleições que se vão celebrar no domingo, 29 de novembro”, disse. O primeiro-ministro reconheceu que o governo “cometeu erros” e que para “fazer mais” precisa de “renovar e ampliar o apoio das pessoas”.

Veja aqui o anúncio de eleições antecipadas de Sánchez:

Os decretos sobre habitação foram votados na sexta-feira. Segundo a imprensa espanhola, o primeiro foi rejeitado com 172 votos a favor e 178 contra, enquanto o segundo foi chumbado com o voto contra de 184 deputados, tendo recebido o voto favorável dos restantes 166.

O pacote do Governo incluía medidas como a redução do IVA para 4% na construção de habitação pública, a prorrogação até dois anos dos contratos de arrendamento em vigor, limites à compra de habitação por fundos de investimento e restrições aos despejos de inquilinos vulneráveis.

A derrota parlamentar tinha sido apontada dentro do próprio PSOE e do Governo como um possível gatilho para eleições antecipadas. Antes da votação, Sánchez admitiu que o chumbo dos decretos poderia levar à convocação de eleições, depois de ter avisado os partidos que votassem contra as medidas de que “a história os julgará”.

A votação aconteceu depois de semanas de pressão sobre o Governo devido à crise no acesso à habitação e de manifestações que se intensificaram depois do despejo pela polícia de Maricarmen Abascal, de 87 anos, do apartamento no centro da capital espanhola em que viveu desde 1956.

Sob o lema “nem uma Maricarmen mais”, 300 mil pessoas, segundo a associação Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, e 25.000, segundo as autoridades, manifestaram-se no sábado nas ruas da cidade.

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, fará uma declaração pública a partir da sede do Partido Popular, em Madrid, esta segunda, às 09h00 (10h00 em Portugal continental).