Seguro pede respostas para as dificuldades dos portugueses: “Portugal precisa de pagar melhores salários”

António José Seguro aproveitou o seu primeiro discurso de 5 de Outubro enquanto Presidente da República para deixar um apelo a uma “nova cultura política”, mas também para alertar para a urgência de responder às dificuldades que marcam o quotidiano de muitos portugueses. O Chefe de Estado apontou o dedo aos custos na habitação, salários baixos, pensões, acesso à saúde, custo da alimentação e dos empréstimos bancários.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Portugal precisa de novas soluções” para garantir “acesso à saúde, habitação condigna, melhores salários e um país que saiba gerar riqueza”, afirmou Seguro. O Presidente defendeu ainda que essa riqueza deve traduzir-se em melhores rendimentos para quem trabalha e para os pensionistas. “Portugal precisa de pagar melhores salários”, sublinhou.

Para Seguro, a resposta a estes problemas exige uma mudança na forma de fazer política. Portugal precisa de uma cultura assente no entendimento e numa visão estratégica, que permita evitar que o país esteja constantemente a recomeçar de cada vez que muda uma legislatura. “Não podemos voltar sempre ao início só porque se mudou uma legislatura. Não há tempo a perder”, afirmou.

O Presidente da República considerou que, perante um mundo em rápida transformação, as respostas tradicionais já não são suficientes. É preciso ir “à raiz dos problemas” e adotar soluções que produzam resultados no futuro, em vez de prevalecer a inércia. “Este é o tempo da política com ousadia, coragem”, defendeu, apelando a decisões inovadoras.

Essa mudança, acrescentou, deve envolver também os agentes económicos e a forma como são avaliadas as políticas públicas. Para Seguro, estas devem ser julgadas pelos resultados que produzem na vida das pessoas e não pelas disputas ideológicas que suscitam.

O chefe de Estado reconheceu que as diferenças fazem parte de uma democracia, mas defendeu que não podem impedir o diálogo e a construção de compromissos, sobretudo num contexto político fragmentado. A estabilidade, sustentou, vale sobretudo pelo que permite fazer: governar, decidir, reformar e responder aos problemas concretos dos cidadãos.

E é precisamente nessa capacidade de resposta que Seguro identifica uma das principais formas de travar o crescimento dos radicalismos. “Resolver o problema das pessoas é a melhor forma de lutar contra radicalismos e discursos de fragmentação”, afirmou.

O Presidente alertou para as dificuldades sentidas por muitas famílias, desde o acesso aos apoios sociais e aos serviços públicos aos problemas enfrentados pela agricultura e pela indústria. Mas destacou sobretudo o peso crescente das despesas essenciais: o preço das casas, da alimentação e dos empréstimos bancários.

“Há cada vez mais famílias com dificuldade para chegar ao final do mês”, alertou Seguro, dando um sentido de urgência ao apelo deixado aos responsáveis políticos. A resposta, defendeu, não pode limitar-se a medidas de curto prazo ou a sucessivos recomeços.

A crise energética foi outro dos problemas destacados pelo Presidente da República. Seguro considerou que não poderá ser enfrentada apenas através de decisões nacionais, defendendo uma resposta concertada ao nível europeu.

Na mesma intervenção, o chefe de Estado saudou ainda o Governo e o PS pelo caminho seguido para a aprovação do Orçamento do Estado. “Tanto se serve Portugal no Governo como na oposição”, afirmou, deixando um apelo para que outros partidos possam seguir esse caminho.

O discurso marcou a primeira intervenção de António José Seguro nas comemorações do 5 de Outubro enquanto Presidente da República. Antes, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, tinha também defendido a necessidade de preservar os valores da República e alertado para os riscos do afastamento dos cidadãos da vida pública.

A cerimónia de aniversário da implantação da República decorreu na Praça do Município, em Lisboa, uma intervenção que foi antecedida pela do presidente da Câmara, Carlos Moedas.

Antes dos discursos de António José Seguro e de Carlos Moedas, foi hasteada a bandeira portuguesa na varanda do Salão Nobre dos Paços do Concelho, ao som do hino nacional.

Como é habitual, na sessão solene estiveram também presentes o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, assim como representantes dos diferentes partidos.