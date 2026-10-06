64% dos intervenientes na cadeia alimentar prevêem um consumidor mais sensível ao preço, mas exigente em termos de valor e qualidade

O consumidor está a caminhar para um modelo de compra cada vez mais condicionado pelo equilíbrio entre preço e valor. A pressão sobre as despesas fará com que o custo dos produtos ganhe peso na decisão final, mas não irá suplantar outros atributos, como a qualidade, a saúde ou a origem, que continuarão a ser relevantes na hora de justificar a escolha de determinados alimentos em detrimento de outros, segundo indica o «I Barómetro sobre as tendências que marcarão o futuro da alimentação e da gastronomia», elaborado pela Auténtica Premium Food, que analisa a visão dos profissionais de toda a cadeia de valor alimentar sobre a evolução do consumo e os desafios e oportunidades do setor.

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De acordo com o estudo, 64% dos profissionais inquiridos consideram que o preço será o fator com maior influência nas decisões de compra durante os próximos três a cinco anos. Ainda assim, a escolha não dependerá apenas do custo, mas também da qualidade (segundo 45% dos inquiridos) e da saúde e bem-estar (39%), o que aponta para um consumidor mais exigente na hora de avaliar quais os produtos que justificam um maior gasto.

Esta combinação entre sensibilidade ao preço e procura de valor reflete-se também na disposição para pagar mais por determinados atributos. 21% dos profissionais consideram que existe claramente uma maior predisposição para o fazer quando os produtos oferecem elementos diferenciadores ligados à qualidade, à saúde, à origem ou à sustentabilidade.

A relação entre a sensibilidade económica e a procura de atributos diferenciadores constitui um dos principais desafios para a indústria alimentar. Quando se pergunta aos profissionais quais os fatores que terão maior capacidade para diferenciar um produto nos próximos cinco anos, o preço competitivo ocupa o primeiro lugar, apontado por metade dos inquiridos, seguido de muito perto pelos benefícios para a saúde, com 48%.

O terceiro lugar cabe à qualidade superior e à origem, à autenticidade e à ligação com o território, ambas com 37%. Os resultados revelam, portanto, um mercado em que competir apenas pelo preço pode não ser suficiente e em que se torna importante explicar com clareza o que cada produto oferece ao consumidor.

A pressão surge, além disso, num momento complexo para toda a cadeia de valor. 72% dos profissionais identificam o aumento dos custos como o principal desafio atual do setor, seguido da pressão sobre as margens e das mudanças nos hábitos do consumidor, ambos com 33%. A incerteza económica e geopolítica surge a seguir, apontada por 30%.

SAÚDE E CONVENIÊNCIA

Para além da conjuntura económica, o Barómetro identifica também mudanças de maior alcance. A maior procura por produtos saudáveis surge como a tendência com maior capacidade de transformação até 2030, apontada por 35% dos profissionais, seguida pelo crescimento da conveniência e dos pratos preparados, com 22%.

A saúde e a conveniência avançam, assim, em paralelo e refletem um consumidor que procura cuidar do que come, mas também adaptar a alimentação aos novos ritmos de vida. A isto juntam-se outras tendências, como a origem e a proximidade (11%) ou o surgimento de novas formas de comprar, consumir e desfrutar da alimentação (17%).

O estudo antecipa também mudanças no equilíbrio entre marcas de fabricante e marcas de distribuição. 41% dos profissionais consideram que ambas coexistirão durante os próximos cinco anos, embora com uma maior polarização entre os perfis dos consumidores.

Desta forma, os resultados do I Barómetro da Auténtica apontam para um consumidor mais atento ao preço, mas que continuará a valorizar atributos como a saúde, a qualidade, a origem e a conveniência. Um equilíbrio que marcará a evolução da oferta alimentar e obrigará a indústria a ajustar as suas propostas a decisões de compra cada vez mais seletivas.

«Os dados mostram que o consumidor está mais atento ao preço, mas isso não significa que tenha deixado de procurar qualidade ou produtos que ofereçam algo mais. Pelo contrário, está a tornar-se mais seletivo e exige uma razão clara para pagar mais. Para a indústria, o desafio consiste em transformar atributos como a saúde, a qualidade, a origem ou a conveniência num valor que o consumidor perceba e esteja disposto a reconhecer», afirmou Manuel Bueno, diretor da Auténtica.