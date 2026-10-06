67.ª edição da ModaLisboa debate autoria e políticas públicas. Desfiles até domingo

O calendário oficial da apresentação de coleções começa na quinta-feira, no MUDE, com a Béhen.

A ModaLisboa cumpre a 67.ª edição entre quarta-feira e domingo, com uma programação que inclui apresentações de coleções, conversas, exposições, instalações e uma conferência internacional, com várias iniciativas abertas ao público.

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De acordo com informação divulgada pela Associação ModaLisboa, nesta edição, a programação volta a acontecer maioritariamente no Pátio da Galé, estendendo-se também a locais como o MUDE – Museu do Design, o Museu do Tesouro Real, o Moldo Studios e a Sociedade Nacional de Belas Artes.

A primeira Conferência Internacional ModaPortugal, promovida pelo CENIT — Centro de Inteligência Têxtil, abre a 67.ª ModaLisboa, na quarta-feira, no edifício MAAT Central do MAAT — Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia.

Nesta conferência, de entrada livre, “líderes de opinião de diversas geografias irão discutir autoria, políticas europeias, desafios tecnológicos e compromisso com as próximas gerações”.

O calendário oficial da apresentação de coleções começa na quinta-feira, no MUDE, com a Béhen, de Joana Duarte, e AD_HOC, um projeto colaborativo entre a ‘designer’ portuguesa Constança Entrudo e a artista francesa Marie Hazard, apresentado este ano pela primeira vez, em Nova Iorque, a convite da Studio2M.

Na sexta-feira, as apresentações começam no Pátio da Galé, com uma nova edição do concurso Sangue Novo, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda, de escolas nacionais e internacionais, e a jovens ‘designers’ em início de carreira, a marca espanhola de moda de autor Adolfo Domínguez, Ariana Orrico, que irá apresentar o trabalho desenvolvido durante uma residência criativa na Burel Factory, atribuída no âmbito do Sangue Novo, e Francisca Nabinho.

A última apresentação do dia, de Luís Carvalho, irá acontecer no Museu do Tesouro Real, no Palácio Nacional da Ajuda.

O penúltimo dia da 67.ª edição, sábado, começa na Havas Village, com a “apresentação performática” da Portuguese Soul, “projeto editorial dedicado à promoção internacional do talento português”, da APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos.

Depois, Carlos Gil apresenta um desfile que se “projeta a partir do interior do MUDE para a Rua Augusta, numa iniciativa conjunta da Lisboa Fashion Week e do Museu, no âmbito da parceria entre as duas instituições”.

“Ao ocupar esta emblemática artéria pedonal, o desfile materializa o propósito da Câmara Municipal de Lisboa de aproximar o design de todas as pessoas e tornar a cultura acessível a todos. Em linha com esta visão, partilhada por ambas as instituições, haverá lugares abertos ao público, disponíveis mediante registo obrigatório a partir de hoje”, segundo a organização da ModaLisboa.

As apresentações continuam depois no Pátio da Galé com Mestre Studio, ARNDES, Roselyn Silva, Gonçalo Peixoto, Kolovrat e Nuno Baltazar.

No domingo, as apresentações concentram-se no Pátio da Galé, começando com a estreia na passerelle da ‘hairstylist’ Helena Vaz Pereira, com uma coleção na qual “o cabelo deixa de ser apenas um complemento da imagem para assumir o papel principal”, e prosseguindo com Bárbara Anastásio, Çal Pfungst, DuarteHajime, de Ana Duarte, Luís Onofre, Valentim Quaresma, 2B, da cantora Bárbara Bandeira, e Dino Alves.

Embora as apresentações das coleções sejam acessíveis por convite, há uma série de atividades abertas ao público, entre as quais exposições, conversas e ‘workshops’.

Nesta edição, o programa “Fast Talks”, de entrada livre mediante inscrição, desenvolve-se em dois formatos: “uma conversa aberta a um público alargado, que coloca em discussão o impacto social que a Moda pode e deve assumir, e dois ‘workshops’ dirigidos a profissionais da indústria, centrados na estratégia de marca e no desenvolvimento de negócio”.

Estes três momentos acontecem no MUDE na quinta-feira, no sábado e no domingo, a conversa no primeiro dia e os ‘workshops’ nos dois últimos.

A Sociedade Nacional de Belas Artes acolhe entre quarta-feira e domingo, a exposição “Prova dos Nove”, que reúne fotografias da autoria de Carlos Ramos, Carlos Teixeira, Inês Gonçalves, Pedro Cláudio, Pedro Ferreira, Ricardo Santos, Rita Lino, Rui Aguiar e Rui Palma, “fotógrafos que, entre 1991 e hoje, fizeram parte da história da ModaLisboa em diferentes fases dos seus percursos”.

No âmbito da mostra haverá duas conversas, também abertas ao público, com Inês Gonçalves, na sexta-feira, e com Rui Aguiar, no domingo.

No MUDE estará patente, a partir de quinta-feira, “Wearable Art — 3rd Skin”, exposição que “reúne joalharia contemporânea, peças escultóricas e estruturas vestíveis que tomam o corpo como suporte, medida e parte ativa da obra”, da autoria de Amanda Stumpf, Armin Najib, CARLA_M, Henar Iglesias, Joana Santos, Kolovrat, Nasim Javid, Noura Alserkal, Olga Noronha, Taibe Palacios e Valentim Quaresma. Esta mostra estará patente até 25 de outubro.

O MUDE será palco também, na quinta-feira, da apresentação do livro “Fabricaal: Tempo para o Tempo”, que documenta os primeiros seis anos de transformação de uma fábrica de lanifícios com mais de um século de atividade, em Reguengos de Monsaraz.

“Através do olhar da fotógrafa Cátia Castel-Branco, acompanha uma nova etapa iniciada em 2020, quando a continuidade deste património produtivo se tornou o ponto de partida para repensar a sua expressão no presente”, lê-se no texto de apresentação.

Embora a ModaLisboa só comece na quarta-feira, já é possível visitar-se, entre as 10:30 e as 19:00, a ‘Pop-up Store’, loja temporária, da 67.ª edição, no Moldo Studios, com peças de ‘designers’ e marcas nacionais “disponíveis para conhecer e comprar”.

Na ‘Pop-up Store’ estão representados “nomes consolidados, projetos independentes e uma nova geração de criadores”, são eles: Ariana Orrico, Beatriz Jardinha, Constança Entrudo, DuarteHajime, Francisca Nabinho, Gandaia, Gonçalo Peixoto, Kolovrat, Lachoix, Luís Carvalho, Mestre Studio, Nuno Baltazar, Ricardo Andrez, Roselyn Silva, Sous e Valentim Quaresma.

A ModaLisboa é organizada pela Associação ModaLisboa, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com apoio do programa Portugal Eventos, do Turismo de Portugal.

A 1.ª edição da ModaLisboa aconteceu em abril de 1991, no Teatro São Luiz.

Ao longo dos últimos 35 anos, o evento realizou-se nos mais variados espaços da capital, como o Mercado da Ribeira, o Pavilhão Carlos Lopes, a Cordoaria Nacional ou o Museu da Cidade, e chegou a acontecer em Cascais e, no mesmo concelho, no Estoril.