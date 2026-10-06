A herança: juros da dívida pública crescem 12% em 2027 para 7,1 mil milhões de euros, um recorde de 10 anos

“A herança” é uma rubrica semanal do ECO, criada no âmbito do A Caminho do Orçamento do Estado para 2027. Todas as semanas, às terças-feiras, analisamos as despesas que já pesam nas contas públicas e pressionam a construção da proposta que o Governo tem de entregar no Parlamento até 10 de outubro.

O Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), que o Governo entrega dentro de dias na Assembleia da República, já tem uma fatura de 776 milhões de euros antes de ser escrita a primeira medida nova. É quanto o Ministério das Finanças estima que a despesa com juros da dívida pública vai aumentar no próximo ano face a 2026, e chega numa altura em que o custo de emissão de nova dívida (yield) das obrigações do Tesouro a 10 anos voltou a superar os 4%, um nível que não se via desde 2017.

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O acréscimo de 12% do saldo dos juros da dívida para o próximo ano, somada aos 6,3 mil milhões de euros que o Governo estimou para este ano no Relatório Anual de Progresso de abril, coloca os encargos com juros das Administrações Públicas em cerca de 7,1 mil milhões de euros em 2027.

As projeções do Conselho das Finanças Públicas (CFP), divulgadas a 24 de setembro, apontam para um valor muito próximo: 7 mil milhões de euros, o equivalente a 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB), contra 1,9% este ano. Se as previsões se confirmarem, será o quinto ano seguido de subida desde o mínimo de 4,6 mil milhões registado em 2022 e a fatura mais pesada desde 2017, ano em que o Estado pagou 7,3 mil milhões.

O Orçamento do Estado para 2027 terá de contar com total de agravamento do saldo orçamental no próximo ano face a 2026 de 4.783 milhões de euros, com a fatura dos juros da dívida pública a representam 16% desse valor.

A fatura dos 776 milhões de euros adicionais em juros para o próximo ano consta do Quadro de Políticas Invariantes (QPI), o documento que o Ministério das Finanças enviou aos deputados no final de agosto. Nele estão as despesas e as receitas que transitam para o próximo ano por força de decisões já tomadas, e o conjunto pesa no saldo.

De acordo com as contas da equipa de Joaquim Miranda Sarmento, o Orçamento do Estado para 2027 terá de acomodar um agravamento do saldo orçamental de 4.783 milhões de euros face a 2026, com a fatura dos juros da dívida pública a representa 16% desse valor. Só as pensões (1.993 milhões) e as despesas com pessoal (1.231 milhões) pesam mais. O aumento previsto fica perto dos 824 milhões que custa a atualização regular das pensões e é quase o dobro do acréscimo do investimento público sem Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) (433 milhões).

Mas o perímetro dos juros vai além da dívida emitida pelo Tesouro. Os juros previstos no QPI “referem-se aos juros da dívida pública e aos custos financeiros da dívida financeira das empresas públicas reclassificadas, bem como aos juros devidos pelos restantes subsetores das Administrações Públicas”, explica o Ministério das Finanças.

Além disso, a evolução da fatura dos juros deverá continuar a crescer a um ritmo mais rápido do que a economia. Entre 2025, ano em que os juros somaram 6.028 milhões de euros, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), e 2027, a despesa com juros aumenta 16% a 17%, enquanto o PIB nominal deverá crescer cerca de 10%. Com base nas projeções do CFP, os juros passam a absorver 4,8% de toda a despesa pública e 8,7% da receita de impostos em 2027, contra 4,6% e 8% em 2025.

Dívida nova sai mais cara do que a que vence

A primeira razão para a subida da fatura dos juros está no preço do dinheiro. O Banco Central Europeu (BCE) subiu em 25 pontos base as taxas de juro em junho e voltou a fazê-lo a 10 de setembro, deixando a taxa da facilidade de depósito em 2,5%. Foram as primeiras subidas desde 2023, motivadas pelo regresso da inflação com o choque energético ligado ao conflito no Médio Oriente. As previsões do CFP assentam numa taxa Euribor a três meses de 3% em 2027, acima dos 2,4% deste ano. Atualmente, a Euribor a três meses está perto dos 2,6%.

O movimento não é exclusivo de Portugal. As bunds alemãs a dez anos chegou aos 3,58% a 24 de setembro, máximos de 2009, e o CFP descreve uma economia mundial onde a poupança disponível passou a ser disputada pelos défices públicos, pela despesa com defesa, pelas infraestruturas e pela dívida emitida pelos grandes grupos de inteligência artificial. “O momento de taxas de juro reais ‘ultra’ baixas, que marcou a segunda metade da década de 2010, pertence agora ao passado”, escreve o organismo liderado por Nazaré da Costa Cabral.

A segunda razão está na forma como a dívida é refinanciada. No final de 2025, a taxa média de todo o stock da dívida portuguesa era de 2,1%, segundo dados do IGCP, mas a dívida nova custa mais de 3% desde 2023, fazendo com que cada título que vence é substituído por outro com um juro mais alto.

“A subida do custo das novas emissões levará a uma trajetória crescente da taxa de juro implícita da dívida até 2030”, antecipa o CFP. Essa taxa, que mede o custo médio da dívida, deverá subir de 2,2% em 2025 para 2,5% em 2027 e 3,2% em 2030, antecipam os técnicos do CFP. O calendário de 2027 ajuda a perceber o mecanismo:

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima reembolsos de 21,9 mil milhões de euros no próximo ano.

Em abril vence uma linha de obrigações emitida em 2017 com cupão de 4,125% e cerca de 7,6 mil milhões em circulação, que pode ser substituída sem grande custo adicional.

Em outubro o caso é outro, com o vencimento de mais 7,6 mil milhões de uma linha obrigacionista com uma taxa de cupão de 0,70%, que foi emitida em 2020, numa altura em que as taxas negociavam perto de zero. Refinanciar esse montante a uma taxa entre 3,5% e 4% acrescenta perto de 230 milhões de euros por ano à despesa, com o efeito completo a recair sobre o Orçamento de 2028.

Há ainda um terceiro fator associado ao rácio da dívida face ao PIB que, apesar de descer, o montante em euros continua a crescer: 275,1 mil milhões no final de 2025, 282,3 mil milhões em 2027 e 303,5 mil milhões em 2030, segundo cálculos do CFP. Os juros pagam-se sobre esse valor e não sobre o peso no PIB.

A execução orçamental confirma a tendência. Nos primeiros oito meses do ano, a despesa das administrações públicas com juros e outros encargos somou 5.218 milhões de euros, mais 490 milhões (10,4%) do que no mesmo período de 2025, segundo a síntese de execução orçamental de agosto, publicada pela Entidade Orçamental.

A subida vem da dívida direta do Estado, cujos encargos líquidos cresceram 8,8%, puxados pelos juros das Obrigações do Tesouro, que avançaram 16,8%, para 3.139 milhões de euros. A Entidade Orçamental associa este aumento ao crescimento do saldo vivo de obrigações e ao início do pagamento de cupões das linhas a 3,25% com vencimento em 2036 e a 3,375% com vencimento em 2040, a que se somam juros mais altos no empréstimo do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira.

O CFP projeta, em políticas invariantes, défices de 0,2% do PIB em 2027 e 0,5% em 2028, explicados pelas descidas de IRS e IRC e pelo “aumento dos encargos com juros associado a custos de refinanciamento da dívida mais elevados”.

Até agosto, as administrações públicas tinham gasto 72,8% dos 7.164 milhões orçamentados para juros em todo o ano. Em 2025, os primeiros oito meses representaram 69,8% da despesa do ano. Os dados estão na ótica de caixa e não são comparáveis com a contabilidade nacional, mas o ritmo fica acima dos 4,5% de subida implícitos na estimativa de 6,3 mil milhões para 2026.

Do outro lado da balança estão fatores que travam a escalada ainda maior da fatura dos juros: A maturidade média da dívida direta do Estado é de 7,7 anos, o diferencial face à Alemanha está abaixo dos 40 pontos base e a Fitch subiu o rating de Portugal para “A+” a 4 de setembro.

Além disso, nos Certificados de Aforro, onde as famílias têm um recorde de 44,6 mil milhões de euros, a taxa base atingiu em outubro o teto legal de 2,5% pelo segundo mês consecutivo, o que impede que novas subidas da Euribor passem para esta parte da dívida.

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Uma herança que cresce até 2030

Nas projeções do CFP, peso dos juros não termina em 2027. Pelo contrário, a fatura sobe para 7,9 mil milhões em 2028, 8,8 mil milhões em 2029 e 9,4 mil milhões em 2030, quando atingirá 2,5% do PIB. Em 2029, o valor nominal fica acima dos 8,3 mil milhões de 2014, o máximo da série do Ministério das Finanças, embora com um peso no PIB muito inferior ao desse ano. Face ao nível de 2025, o Estado gastará mais 9,4 mil milhões de euros em juros entre 2026 e 2030.

“Antecipa-se um agravamento significativo da despesa com juros no final do horizonte face ao publicado em abril”, refere o relatório. O CFP reviu em alta os juros de 2029 e 2030 em 1,8 mil milhões de euros, sobretudo por esperar uma subida da taxa média das obrigações a 10 anos para perto de 4% em 2030.

O CFP projeta, em políticas invariantes, défices de 0,2% do PIB em 2027 e 0,5% em 2028, explicados pelas descidas de IRS e IRC e pelo “aumento dos encargos com juros associado a custos de refinanciamento da dívida mais elevados”. Em 2029 e 2030, o défice chega a 1% e 1,7%, com os juros a explicarem 0,2 pontos do agravamento. O saldo primário, que exclui os juros, cai de 2,6% do PIB em 2025 para 0,8% em 2030, o que reduz a margem para absorver a fatura.

As regras europeias acrescentam outra camada. O indicador da despesa líquida, que guia o cumprimento do plano orçamental de médio prazo, exclui os juros; mas os juros contam para o défice e para a dívida, e cada euro pago aos credores é um euro que não fica disponível para outras despesas. O limite recomendado pelo Conselho da União Europeia para o crescimento da despesa líquida é de 1,2% em 2027, enquanto o CFP projeta um crescimento de 7,4% deste indicador para este ano e 4,2% no próximo.

O efeito bola de neve, que nos últimos anos acelerou a descida da dívida graças ao crescimento do PIB nominal acima do custo da dívida, também perde força. “A trajetória de redução da dívida pública perde dinamismo nos últimos anos do horizonte de projeção, em resultado do enfraquecimento gradual do efeito bola de neve e de saldos primários decrescentes”, conclui o CFP.

Em 2027, de cada 100 euros de impostos que entram nos cofres públicos, quase 9 vão servir para pagar juros. Em 2030, a fatura anual ficará 3,4 mil milhões acima da de 2025, mais de quatro vezes o acréscimo previsto para o próximo ano.

A redução do rácio da dívida pública face ao PIB, que rondou os 4 pontos por ano em 2025 e 2026, abranda para 1 ponto em 2029 e 2030, até aos 79,8% do PIB, de acordo com as projeções dos técnicos do CFP. É nesse sentido que os riscos no horizonte inclinam-se para cima, desde logo “o risco que a recente tendência global de agravamento das taxas de juro se prolongue e implique uma subida dos encargos com juros maior do que a projetada pelo CFP“.

As projeções da entidade liderada por Nazaré Costa fecharam a 10 de setembro, antes de a taxa das obrigações do Tesouro a 10 anos passar os 4%. Ainda assim, o organismo calcula que um aumento da taxa de juro “tem um impacto mais contido (até 80,7% do PIB)” no rácio da dívida em 2030, por causa da maturidade longa dos títulos.

Em agosto, em declarações ao ECO, João Duque, professor do ISEG, defendeu que “é de todo prudente elaborar o OE com taxas de juro com 100 pontos de base em cima de cada maturidade”. Um choque dessa dimensão em toda a dívida nova acrescentaria perto de 200 milhões de euros em 2027 e cerca de 500 milhões em 2028.

Quando o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, apresentar o OE2027, uma parte significativa da conta estará fechada antes de começar o debate. Os 776 milhões de euros a mais em juros não dependem de nenhuma medida do próximo ano. São o custo de uma dívida que vai sendo substituída por outra mais cara, num mercado em que os juros voltaram a subir.

Em 2027, de cada 100 euros de impostos que entram nos cofres públicos, quase 9 vão servir para pagar juros. Em 2030, a fatura anual ficará 3,4 mil milhões acima da de 2025, mais de quatro vezes o acréscimo previsto para o próximo ano.

O Governo admite que os números podem mudar, notando no documento entregue aos deputados no início de setembro “que a informação constante do QPI poderá ser atualizada consoante a informação que venha a ser disponibilizada até à entrega do Orçamento do Estado para 2027.” Contudo, desde o final de agosto que a taxa das obrigações a 10 anos negoceia acima dos 3,6% e atualmente ronda os 4%. A proposta de Orçamento vai mostrar se os 776 milhões resistiram a essa subida ou se a herança dos juros chega ao Parlamento ainda mais pesada.