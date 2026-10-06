A construção em madeira está a deixar de ser uma solução associada apenas a projetos experimentais para assumir um papel crescente na transformação do setor da construção. Entre a industrialização, a descarbonização, a crise da habitação e a necessidade de aumentar a produtividade, a madeira surge como uma alternativa com potencial para ganhar escala. Mas Portugal ainda tem desafios a ultrapassar.

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João Figueiredo, CEO da CarmoForm, e Pablo van der Lugt, engenheiro, investigador e especialista internacional em construção de base biológica, analisam o momento que atravessa o setor, os obstáculos à sua expansão e as oportunidades que a construção em madeira pode trazer para Portugal.

A construção em madeira tem vindo a ganhar espaço em projetos de maior escala. O que está a impulsionar esta mudança e em que ponto está Portugal face a outros mercados europeus?

João Figueiredo: A madeira não está a ganhar espaço por moda. Está a ganhar porque as contas mudaram. São três forças em simultâneo.

A primeira é o carbono. O setor da construção é responsável por cerca de 37% das emissões globais, e a regulação europeia começa a medir o que até agora ninguém media: o carbono incorporado nos materiais. Quando se passa a medir, a madeira ganha. É o único material estrutural que armazena carbono em vez de emiti-lo.

A segunda é a produtividade. A construção é uma das poucas indústrias que quase não aumentaram a produtividade ao longo de 50 anos. A madeira industrializada traz a lógica da fábrica para o estaleiro: precisão milimétrica, prazos 30 a 50% mais curtos, menos ruído, menos resíduos e menos dependência de mão de obra que já não existe.

A terceira é a escassez. Faltam casas e faltam trabalhadores. Não se resolve uma crise de habitação com um método de construção do século XX.

E Portugal? Sejamos honestos: estamos atrasados, mas não por falta de competência. Temos engenharia de nível mundial, temos floresta e temos empresas portuguesas a exportar construção em madeira para dezenas de países. O paradoxo é esse: Portugal já é bom a fazer isto para fora e ainda não o faz para dentro. França obriga a que os novos edifícios públicos incorporem materiais de base biológica. Os países nórdicos, a Áustria e a Alemanha constroem em altura em madeira há mais de uma década. Portugal ainda está a discutir se deve. O atraso não é técnico, é cultural e regulamentar. E isso é boa notícia, porque é o tipo de atraso que se recupera depressa quando há decisão.

Quando falamos de construção em madeira de grande dimensão, quais são hoje os principais desafios técnicos, regulamentares ou económicos que ainda condicionam uma adoção mais generalizada?

João Figueiredo: O maior desafio não é técnico. A técnica já está resolvida lá fora, com edifícios de mais de 80 metros em uso. Os verdadeiros bloqueios são outros.

No regulamento: o quadro português foi escrito para o betão e para o aço. A madeira não está proibida, mas também não está prevista. Isso obriga cada projeto a provar o que noutros países já é norma. Cada exceção custa tempo, e tempo é dinheiro. Precisamos de regras claras e não de autorizações caso a caso.

No processo, a construção em madeira exige que as decisões se tomem mais cedo. O projeto fica fechado antes de ir para a fábrica e não se “resolve em obra”. Isto choca com a cultura instalada, habituada a improvisar e a corrigir durante a obra. Não falta tecnologia. Falta disciplina de projeto.

Na economia: o custo por metro quadrado ainda é comparado da forma errada. Compara-se o preço da estrutura e esquece-se o resto: menos meses de obra, menos encargos financeiros, entrada em rendimento mais cedo, menos desvios. Um promotor que olhe só para o orçamento da estrutura vai achar a madeira cara. Um promotor que olhe para a TIR do projeto começa a achá-la inevitável.

No financiamento e nos seguros: bancos e seguradoras ainda precificam o desconhecido como risco. Quanto mais obras houver, mais dados haverá e mais esse prémio de ignorância desaparecerá.

Na escala: para o custo baixar, é preciso volume e continuidade de encomenda. É um ciclo que alguém tem de ter a coragem de iniciar. O Estado, como maior cliente de construção do país, pode ser esse alguém.

A segurança contra incêndio é uma das questões frequentemente associadas à construção em madeira. Que avanços têm sido feitos nesta área e o que é importante esclarecer junto de promotores, projetistas e decisores?

João Figueiredo: Esta é talvez a maior distância entre a perceção e a realidade em todo o setor.

Quando pensamos em madeira e fogo, pensamos numa fogueira de pequenos troncos. A madeira maciça estrutural comporta-se de forma completamente diferente. Quando arde, forma à superfície uma camada carbonizada que protege o interior. Carboniza a um ritmo previsível e calculável, de cerca de 0,7 mm por minuto. Isto quer dizer que o engenheiro sabe, com rigor, quanto tempo a estrutura resiste e dimensiona-a para isso.

Há um dado que surpreende quase sempre os decisores. O aço não arde, mas perde grande parte da resistência a temperaturas de incêndio e pode ceder de forma súbita. A madeira maciça perde secção de forma lenta, visível e previsível. Em segurança, o que interessa não é se o material arde. É se a estrutura se mantém de pé o tempo necessário para evacuar e combater o incêndio. Nesse critério, a madeira bem projetada cumpre, e muitas vezes supera, o que se exige a qualquer outro material.

Os avanços da última década são concretos: ensaios à escala real, metodologias de cálculo consolidadas nos Eurocódigos, sistemas de proteção e encapsulamento, ligações testadas ao fogo, sprinklers integrados e compartimentação.

A mensagem para promotores, projetistas e decisores é simples: o risco não está no material, está no projeto mal feito. Uma estrutura em madeira projetada por quem sabe é segura. Qualquer estrutura projetada por quem não sabe não é. Por isso, a pergunta certa não é “a madeira é segura?” A pergunta certa será: “Quem está a projetar e a executar tem competência comprovada?“. E é aí que Portugal precisa de investir: formação, certificação e regras claras.

O Wood Giants 2026 reúne em Lisboa e Madrid especialistas e profissionais de referência internacional na engenharia, arquitetura e construção em madeira. Que temas ou debates considera que serão mais relevantes para o futuro deste setor na Península Ibérica?

João Figueiredo: Decidimos fazer um congresso diferente. Não vamos falar dos maiores edifícios de madeira do mundo. Vamos trazer quem os construiu. Pedimos aos oradores que mostrem os bastidores: onde custou mais, o que correu menos bem, prazos reais, custos reais. O setor já não precisa de inspiração, precisa de informação.

Destaco cinco debates que considero decisivos.

Primeiro, a inovação. As grandes crises são as melhores alturas para inovar. A crise da habitação, a falta de mão de obra e a urgência climática estão a obrigar o setor a repensar a forma como constrói. Mas inovar não quer dizer inventar tudo de raiz. Muitas vezes, a forma mais rápida e inteligente de inovar é importar o que já funciona lá fora e adaptá-lo à nossa realidade. É isso que o Wood Giants propõe. Trazemos a Portugal e a Espanha os responsáveis por projetos vencedores e emblemáticos em todo o mundo. São edifícios que se tornaram bandeiras dos próprios países no turismo, na habitação e na sustentabilidade. E queremos que nos contem o que correu bem e, sobretudo, o que correu mal. Um erro que outro país já cometeu é uma lição que não precisamos de pagar outra vez. É o atalho mais valioso que um mercado emergente pode ter.

Segundo, o dinheiro. A pergunta já não é se se consegue construir em madeira. É se isso é rentável e em que condições. Pela primeira vez, trazemos para o centro da discussão promotores, investidores, bancos e sociedades de advogados. Enquanto a madeira for uma conversa entre arquitetos e engenheiros, vai continuar a ser um nicho. Quando passar a ser uma conversa de investimento, passa a ser um mercado.

Terceiro, a habitação. A Península Ibérica tem uma crise de habitação que o modelo tradicional não consegue resolver a tempo. A construção industrializada em madeira é uma das poucas respostas com escala, rapidez e previsibilidade de custo. Este debate tem de sair das conferências e chegar às políticas públicas.

Quarto, a regulação. Portugal e Espanha partilham o mesmo atraso regulamentar e podem partilhar a solução. Faz sentido pensar a Península Ibérica como um mercado único para a madeira: normas convergentes, cadeias de abastecimento integradas, escala conjunta.

Quinto, a floresta. Portugal tem cerca de um terço do território coberto por floresta, e todos os verões lembramo-nos disso pelas piores razões. Uma floresta com valor económico é uma floresta gerida, e uma floresta gerida arde menos. Ligar a construção à gestão florestal é talvez o debate mais estratégico de todos, porque transforma um problema nacional numa indústria nacional.

Que expectativas tem para esta edição do Wood Giants e que impacto gostaria que o evento tivesse no desenvolvimento da construção em madeira em Portugal?

João Figueiredo: As expectativas já foram ultrapassadas antes do evento começar. Houve empresas a pedir, por iniciativa própria, para serem patrocinadoras. O FSC Portugal e o FSC Espanha pediram para se associar e querem levar o modelo à escala europeia. Temos mais de 30 arquitetos de referência a pedir bilhetes, e bancos, advogados e investidores ao lado de universidades e associações do setor. Isto diz-nos uma coisa: o mercado estava à espera de um ponto de encontro.

Mas não medimos o sucesso pelo número de pessoas na sala. Medimo-lo pelo que acontece depois de saírem.

Gostava que o Wood Giants tivesse três impactos concretos. Que um promotor imobiliário saia de lá com a certeza de que pode investir num projeto em madeira em grande escala. Que um decisor público saia de lá convencido de que a regulação tem de mudar, e com vontade de a mudar. E que os jovens engenheiros e arquitetos percebam que esta é uma das indústrias mais interessantes onde podem trabalhar nos próximos 30 anos.

Portugal tem uma oportunidade rara: floresta, engenharia, uma indústria que já exporta e uma crise de habitação que exige respostas novas. Raramente um país tem o problema e a solução no mesmo território. O Wood Giants quer ser o momento em que deixamos de discutir se a madeira é o futuro e passamos a discutir como o construímos já.

Para a Carmo, este evento é também uma declaração de intenções. Não organizamos o Wood Giants para olhar para o setor de fora, mas porque queremos continuar a liderá-lo. A nossa ambição é clara: até 2030, quem pensar em construir em madeira na Península Ibérica tem de pensar na Carmo primeiro. Não por sermos os maiores, mas por sermos quem mais sabe, quem mais investe em conhecimento e quem traz o melhor do mundo para cá. Um mercado cresce quando alguém tem a coragem de puxá-lo. Nós queremos ser essa empresa.

Industrialização e inovação estão a transformar a forma como os edifícios são projetados e construídos. Que papel podem estas soluções desempenhar no desenvolvimento da construção em madeira em Portugal?

Pablo van der Lugt: A industrialização pode ser um dos principais aceleradores da construção em madeira em Portugal. A madeira adapta-se particularmente bem ao design digital, à produção CNC e à pré-fabricação, permitindo passar de um processo de construção fragmentado e realizado em obra para um modelo baseado no fabrico de precisão e numa montagem rápida no local, com maior qualidade e menos falhas.

Os Países Baixos são um exemplo interessante, em parte devido à ambição da área metropolitana de Amesterdão de construir 20% dos edifícios em madeira até 2030. Atualmente, a maioria dos grandes empreiteiros neerlandeses desenvolveu conceitos de habitação em madeira industrializada, com uma capacidade de produção conjunta superior a 10 mil casas por ano. O design digital e a produção em fábrica permitem uma precisão milimétrica e uma montagem rápida a seco, através de sistemas modulares 2D e 3D.

A lição mais importante é que a madeira não representa simplesmente uma substituição de materiais. Exige que arquitetos, engenheiros, fabricantes e instaladores colaborem mais cedo num novo ecossistema, baseado nas mais recentes tecnologias BIM. Para Portugal, seguir o exemplo neerlandês significa não apenas encontrar uma via para edifícios com menor pegada carbónica, mas também uma oportunidade para modernizar e industrializar o setor da construção.

A inovação deve também olhar para além da madeira, para uma família mais abrangente de materiais de base biológica. O bambu de engenharia, por exemplo, pode proporcionar acabamentos interiores e exteriores altamente duráveis, incluindo revestimentos de bambu termicamente modificados e densificados, provenientes de um recurso de crescimento extremamente rápido. Tal como a cortiça, este produto de base biológica pode tornar-se particularmente interessante para Portugal, uma vez que já está a surgir uma cadeia de abastecimento local, com plantações comerciais de bambu instaladas no sul do país, em Alcoutim.

A construção em madeira é frequentemente apresentada como uma resposta à necessidade de descarbonizar o setor, mas, para ganhar escala, também precisa de fazer sentido do ponto de vista económico. Construir em madeira já é competitivo face aos sistemas tradicionais? E onde estão os principais ganhos — no custo, no tempo de construção, na eficiência ou no valor do ativo ao longo do seu ciclo de vida?

Pablo van der Lugt: Sim, é competitiva, nas condições certas. Para fazer uma comparação justa, devemos analisar o custo de todo o processo de construção e desenvolvimento, e não apenas os custos dos materiais, tendo também em consideração o maior valor que os edifícios em madeira podem representar.

Um estudo de referência recente realizado nos Países Baixos pela Alba Concepts analisou 48 projetos habitacionais recentes em madeira, correspondentes a mais de 2 mil habitações. As casas unifamiliares em madeira foram frequentemente construídas dentro do mesmo intervalo de custos da construção convencional, enquanto os projetos multifamiliares com melhor desempenho também conseguiram atingir custos comparáveis aos dos modelos convencionais. A diferença continua a diminuir à medida que a experiência, a repetição e a industrialização permitem obter economias de escala.

O edifício de apartamentos SAWA, em Roterdão, que surge na capa do meu livro mais recente, The Timber Truth, é um bom exemplo da próxima etapa: um edifício residencial de 50 metros de altura construído em madeira, desenvolvido comercialmente, que combina qualidade arquitetónica com um modelo de negócio viável.

Existe também potencialmente uma nova componente financeira. Na estrutura principal de madeira do SAWA estão armazenadas cerca de 2560 toneladas de CO₂, registadas através da plataforma independente ONCRA como carbono armazenado na construção. Estima-se que créditos de carbono armazenado de elevada qualidade possam atingir cerca de 120 euros por tonelada no mercado voluntário de carbono, o que representaria um potencial valor de carbono superior a 300 mil euros. Isto começa a atribuir um valor financeiro a um dos benefícios ambientais da madeira, em vez de o tratar simplesmente como uma externalidade.

Também pode existir uma vantagem do lado do ativo. Projetos como o SAWA indicam que edifícios de madeira de elevada qualidade podem atingir valores de mercado avaliados em cerca de 5% a 10% acima de empreendimentos convencionais comparáveis. Olhando para o futuro, o seu valor residual poderá também ser superior: a construção a seco e o design pensado para a desmontagem facilitam a desmontagem dos edifícios e permitem potencialmente reutilizar componentes estruturais de elevado valor, em vez de os demolir.

Existe ainda um valor humano que é cada vez mais relevante para investidores e proprietários de edifícios. O relatório recente Wood & Wellbeing, da ORGA architect, baseado em mais de 100 estudos e publicações científicas, mostra que a exposição à madeira nos edifícios pode contribuir para reduzir o stress, aumentar o conforto e melhorar a concentração, sugerindo que o modelo de negócio da construção em madeira deve também considerar a saúde, o bem-estar e a produtividade das pessoas que utilizam os edifícios. Atualmente, este fator não é tido em consideração.

Por isso, é importante olhar não apenas para o modelo de negócio, mas também para o valor global quando se avalia a construção em madeira.

A madeira está a passar de um material associado a projetos pioneiros para uma solução com ambições de ganhar escala. O que ainda é necessário para deixar de ser vista como uma alternativa e passar a fazer parte do mainstream da construção europeia?

Pablo van der Lugt: O maior desafio não está na madeira maciça em si, mas em todo o ecossistema de construção que a envolve.

Sabemos como construir edifícios de vários pisos em madeira que sejam seguros, duráveis e esteticamente interessantes; vemos exemplos bem-sucedidos a surgir em toda a Europa. No entanto, devemos também recordar que o crescimento da construção em madeira maciça ainda é relativamente recente e que a regulamentação, os seguros, o financiamento e os processos convencionais de projeto e construção foram, em grande medida, desenvolvidos em torno de materiais tradicionais, como o tijolo, o betão e o aço.

Para que a madeira maciça se torne mais generalizada, são necessárias três coisas: mais normalização e partilha de conhecimento; escala industrial e sistemas replicáveis; e um ecossistema financeiro e regulamentar que compreenda melhor e apoie a madeira, incluindo o reconhecimento do potencial de armazenamento de carbono de edifícios em madeira bem projetados — e potencialmente desmontáveis e reutilizáveis.

Quais são as suas expectativas para esta edição do Wood Giants e que impacto gostaria que o evento tivesse no desenvolvimento da construção em madeira em Portugal?

Pablo van der Lugt: O que me entusiasma no Wood Giants — para além do fantástico painel de oradores que apresenta alguns dos projetos de construção em madeira maciça mais inovadores e interessantes da Europa — é a oportunidade de reunir toda a cadeia de valor: arquitetos, engenheiros, promotores, empreiteiros, fabricantes, investidores, seguradoras, decisores políticos e os setores florestal e da madeira.

Portugal não precisa de repetir todas as etapas de aprendizagem pelas quais países como os Países Baixos, mas também a Escandinávia e a região DACH, já passaram. Pode aproveitar essa experiência e, ao mesmo tempo, desenvolver soluções adaptadas ao seu próprio mercado.

Espero que o Wood Giants ajude a levar a discussão para além dos projetos inspiracionais e a promover uma verdadeira colaboração e projetos com capacidade de escala na Península Ibérica e para além dela.

Estou muito satisfeito por poder partilhar a minha visão de um ambiente construído verdadeiramente regenerativo, circular e com emissões negativas de carbono, baseado em práticas de construção com materiais de base biológica.