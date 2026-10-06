Agricultura

Agricultores vão protestar à porta do Parlamento para exigir apoios de 140 milhões

  • ECO
  • 15:35

Confederação dos Agricultores de Portugal reivindica um pacote financeiro de 140 milhões de euros em medidas de apoio ao setor para assegurar a competitividade da produção nacional.

Cerca de uma centena de dirigentes associativos do setor agroflorestal ligados à Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) vão concentrar-se no próximo dia 12 de outubro, às 11h30, junto à Assembleia da República, deslocando-se depois para a Residência Oficial do Primeiro-Ministro, para exigir medidas de apoio aos agricultores.

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A ação surge na sequência de uma deliberação do Conselho de Presidentes da CAP, que aprovou por unanimidade a reivindicação de um pacote financeiro extraordinário de 140 milhões de euros em medidas de apoio ao setor. Segundo a organização, esse valor é necessário para assegurar a competitividade da produção nacional.

Durante a concentração no Parlamento, a comitiva pretende entregar o documento de reivindicações ao presidente da Assembleia da República e aos representantes das bancadas do PSD, Chega, PS, IL e CDS. O documento será posteriormente entregue na residência em São Bento.

A entrega da carta de exigências será acompanhada por um cabaz com produtos alimentares representativos da agricultura portuguesa. Segundo a CAP, o gesto pretende assinalar o risco de quebra na produção de determinados bens devido às atuais condições económicas do setor.

A CAP agrega associações que representam cerca de 250 mil produtores agroflorestais em todo o país.

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Lusa,

"Os apoios aos combustíveis e os 20 milhões de euros destinados aos fertilizantes e a outros fatores de produção ficam manifestamente aquém das necessidades do setor", argumenta a CAP.