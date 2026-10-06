Agricultores vão protestar à porta do Parlamento para exigir apoios de 140 milhões
Confederação dos Agricultores de Portugal reivindica um pacote financeiro de 140 milhões de euros em medidas de apoio ao setor para assegurar a competitividade da produção nacional.
Cerca de uma centena de dirigentes associativos do setor agroflorestal ligados à Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) vão concentrar-se no próximo dia 12 de outubro, às 11h30, junto à Assembleia da República, deslocando-se depois para a Residência Oficial do Primeiro-Ministro, para exigir medidas de apoio aos agricultores.
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A ação surge na sequência de uma deliberação do Conselho de Presidentes da CAP, que aprovou por unanimidade a reivindicação de um pacote financeiro extraordinário de 140 milhões de euros em medidas de apoio ao setor. Segundo a organização, esse valor é necessário para assegurar a competitividade da produção nacional.
Durante a concentração no Parlamento, a comitiva pretende entregar o documento de reivindicações ao presidente da Assembleia da República e aos representantes das bancadas do PSD, Chega, PS, IL e CDS. O documento será posteriormente entregue na residência em São Bento.
A entrega da carta de exigências será acompanhada por um cabaz com produtos alimentares representativos da agricultura portuguesa. Segundo a CAP, o gesto pretende assinalar o risco de quebra na produção de determinados bens devido às atuais condições económicas do setor.
A CAP agrega associações que representam cerca de 250 mil produtores agroflorestais em todo o país.
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