Airbus avalia “ativamente” renovação dos helicópteros para fragatas da Marinha

A Marinha Portuguesa quer substituir os helicópteros das fragatas da Armada e a Airbus “está a avaliar ativamente esta oportunidade” e “preparada para apresentar a sua solução”, adianta Julien Negrel, vice-presidente para a Europa Ocidental da Airbus Helicopters, ao ECO/eRadar.

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“A Airbus está a avaliar ativamente esta oportunidade. O NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter) é o produto mais adequado para os helicópteros das fragatas portuguesas. Trata-se de uma aeronave bimotora avançada e multifunções, concebida especificamente para operações navais, que apresenta características particularmente adequadas às necessidades da Marinha Portuguesa”, atira Julien Negrel.

“As suas capacidades de guerra antissubmarina e vigilância marítima proporcionam a dissuasão e a capacidade de defesa necessárias para proteger a extensa costa portuguesa”, conclui.

A renovação futura da frota de helicópteros para as fragatas é uma intenção anunciada pelo Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), o almirante Nobre de Sousa, que pretende que essa intenção esteja vertida na nova Lei de Programação Militar. “Tenho como prioridade um terceiro submarino e, imediatamente na sequência dessas prioridades, a substituição futura dos helicópteros das fragatas”, adiantou o almirante Jorge Nobre de Sousa, em entrevista à agência Lusa.

Mas essa renovação será mais tarde. A compra das fragatas FREMM EVO à Fincantieri não inclui os helicópteros que operam nestas embarcações, pois tinham sido modernizados e estão operacionais até 2035, data da primeira manutenção das fragatas a adquirir a Itália.

“Até lá temos tempo para analisar as opções de mercado e, inclusive, se nos mantemos no modelo de um helicóptero operado presencialmente ou por via remota”, referiu o almirante Jorge Nobre de Sousa.

A Airbus está atenta a esta possibilidade e em cima da mesa tem um equipamento que várias Armadas europeias têm vindo a adotar. É o caso da Alemanha, que recebeu o primeiro Sea Tiger, a variante naval do NH90, em dezembro, no âmbito de uma encomenda de 31 aeronaves destinada a substituir a frota Sea Lynx. Mas também Espanha acrescentou seis unidades à sua frota MSPT existente, tendo recebido até agora cinco aeronaves, enquanto os Países Baixos confirmaram a extensão da capacidade para 3+2 aeronaves.

“Embora, nesta fase, não possamos comentar vias processuais específicas nem eventuais discussões em curso com o Governo português, a Airbus está preparada para apresentar a sua solução”, diz Julien Negrel, ao ECO/eRadar quando questionado sobre se a empresa pretendia apresentar uma proposta não solicitada ao Estado português, à semelhança do que pretende fazer o Eurofighter (consórcio onde a Airbus participa) no caso da renovação dos caças F-16.

“Dispomos de um produto comprovado e altamente competitivo, que responde plenamente aos requisitos da Marinha, e aguardamos com expectativa a possibilidade de participar num processo de aquisição aberto e dinâmico“, diz.