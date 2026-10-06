ANA vai investir 687 milhões de euros nos aeroportos nacionais até 2028

A ANA prevê investir 687 milhões de euros nos dez aeroportos portugueses que gere entre 2026 e 2028, noticia o Jornal de Negócios. Para este ano estão previstos investimentos (a preços correntes e sem IVA) de 165 milhões de euros, em 2027 de 215 milhões e no ano seguinte de 307 milhões, de acordo com a informação disponibilizada pela concessionária no processo de consulta para a atualização das taxas reguladas a partir de 1 de janeiro.

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A maior fatia do que a ANA prevê investir destina-se ao aeroporto de Lisboa: serão 388 milhões de euros até 2028, o que equivale a mais de metade (56%) do total, sendo que 231 milhões deste montante são para o plano de melhoria operacional da Portela e 64 milhões para projetos relacionados com a capacidade. Já o investimento no aeroporto do Porto nestes três anos está previsto ascender a 80 milhões (11,6% do total) e no dos Açores a 78 milhões (11,4%); o de Faro terá 63 milhões (9,2%), o da Madeira 57 milhões (8,3%) e o terminal civil de Beja três milhões.

Em 2025, segundo refere a concessionária no documento, o investimento global da empresa do grupo Vinci foi de 128 milhões de euros, mais 27% em comparação com 2024. Agora, aponta para um acréscimo a esse valor de 29% em 2026, assim como de mais de 30% em 2027, em termos homólogos, e de quase 43% em 2028. Excluídos destes números estão os investimentos associados à assistência a passageiros com mobilidade reduzida e à segurança, assim como os relacionados com atividades extra-aviação.