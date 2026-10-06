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Aon Reinsurance Iberia tem novo Senior Treaty Broker

  • ECO Seguros
  • 17:51

A Aon Reinsurance Solutions Iberia reforçou a equipa com a nomeação de Ignacio Llobet como Senior Treaty Broker. Passou pela Gallagher Re e pela Berkley International Seguros.

Ignacio Llobet foi nomeado novo Senior Treaty Broker da Aon Reinsurance Solutions Iberia. De acordo com o jornal Seguros News, esta nomeação insere-se no plano de investir em talento para responder às necessidades dos seus clientes “num contexto de riscos cada vez mais complexo e num momento em que a visão, a experiência e a ligação são mais importantes do que nunca”.

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Ignacio Llobet é o novo Senior Treaty Broker da Aon Reinsurance Iberia.

Com mais de 20 anos de experiência no setor ressegurador, Llobet foi Divisional Director e ainda Senior Broker na Gallagher Re, entre 2023 e 2026. Foi também Gestor de Resseguro e Negócios Internacionais Regional para a América Latina na Berkley International Seguros de 2007 a 2023.

A Aon Reinsurance é a área do grupo Aon especializada em corretagem e soluções de resseguro, trabalhando com seguradoras em áreas como resseguro treaty e facultativo, análise de risco e soluções de capital. Em Portugal, o grupo está presente através da Aon Reinsurance, S.A., cuja atividade principal é a mediação de resseguros e que está sediada nas mesmas instalações da Aon Portugal.

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