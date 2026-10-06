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APPM anuncia finalistas ao Prémio Marketer Revelação do Ano 2026

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O vencedor da distinção que procura reconhecer a nova geração de profissionais de marketing será conhecido no dia 15 de outubro, durante a gala dos APPM Marketing Awards 2026.

A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) revelou os cinco finalistas para a edição deste ano do Prémio Marketer Revelação do Ano. Esta distinção, criada em 2024, procura dar visibilidade a uma nova geração de profissionais “que já está a fazer a diferença nas organizações onde trabalha, mas cujo percurso ainda não teve o reconhecimento público que merece”.

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A lista é composta por:

  • Carla Silvahead of marketing & communication no ISAG
  • Cláudia Aguilar Ferrão — estratégia e direção criativa na Pine, roots for brands
  • Diana Teixeira Pinto — diretora de marketing B2C na Sonae Sierra
  • Liliana Azevedohead of marketing operations & strategy na B-Parts
  • William Ferreira — head of operations & customer success na Elife Portugal

Reconhecê-los nesta fase do percurso é dizer-lhes que o trabalho que estão a fazer conta e, ao mesmo tempo, mostrar ao setor novos nomes e novas formas de pensar o marketing. É também assim que uma profissão evolui”, considera Sérgio Leal, presidente dos APPM Marketing Awards, citado em comunicado.

O top cinco resulta de um processo de nomeação aberto ao público, que decorreu entre 27 de julho e 30 de agosto no site da APPM. Durante este período, os profissionais do setor puderam indicar colegas e outros profissionais que considerassem merecedores desta distinção pelo trabalho desenvolvido e pelo impacto alcançado no último ano e meio.

O vencedor será agora escolhido pelo júri dos APPM Marketing Awards 2026, composto por 20 profissionais, e conhecido no dia 15 de outubro, durante a gala dos APPM Marketing Awards 2026, que terá lugar na Quinta da Pimenteira, em Lisboa.

Para além do Marketer Revelação do Ano, a gala distinguirá os melhores trabalhos e profissionais desta edição, com a atribuição dos prémios por categorias, Grandes Prémios, Marca do Ano, Agências do Ano, Marketer do Ano e Prémio Carreira. Em 2026 será também atribuído, pela primeira vez, o Prémio Martech.

Os APPM Marketing Awards receberam este ano 290 inscrições, o número mais elevado registado desde o lançamento dos prémios em 2022, resultante de 123 marcas participantes a concurso.

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