Ativo do dia. S&P 500 renova máximos com alívio nos juros das Treasuries

O ativo

O S&P 500. O índice de referência mundial atingiu um novo recorde histórico intradiário no arranque da sessão desta terça-feira, perante a trégua nos mercados obrigacionistas e do petróleo e com o regresso dos investidores ao setor da Inteligência Artificial.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Também o tecnológico Nasdaq está a cotar em máximos de sempre com a Nvidia cada vez mais perto de bater a marca dos seis biliões de dólares de avaliação bolsista.

Wall Street abriu em alta num dia em que os mercados obrigacionistas dão alento aos investidores. A yield das obrigações dos EUA a 30 anos mantém-se nos 5,66%, enquanto a taxa a 10 anos cai mais de dois pontos base para 5,28%.

O marco

O S&P 500 chegou a tocar nos 7.836,41 pontos esta terça-feira, subindo 0,80% em relação à sessão anterior. Trata-se do valor intradiário mais elevado de sempre.

Nove dos 11 setores do índice benchmark estão no verde, com as utilities e saúde a liderarem os ganhos.

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

A causa

Wall Street segue em terreno positivo pela quarta sessão seguida. Os dados do emprego aquém do esperado que foram revelados na semana passada estão sustentar este ciclo de ganhos. Os traders estão a apontar uma probabilidade de 78% de a Reserva Federal norte-americana manter as taxas de juro este mês, embora prevejam um aumento em dezembro.

As treasuries recuperam um pouco de fôlego depois de terem escalado para máximos de vários anos nos últimos dias, o que estava a causa um forte nervosismo e uma grande aversão ao risco nos mercados acionistas. A queda dos preços do petróleo reforçam o sentimento positivo dos investidores.

Por outro lado, o setor da IA volta a captar o entusiasmo dos investidores depois das dúvidas das últimas semanas relativamente a um possível abrandamento no desenvolvimento da tecnologia. A Nvidia dá corpo a este movimento, com as ações a subirem mais de 1% para cerca de 240 dólares, uma subida que aproxima a fabricante de chips dos seis biliões de capitalização de mercado.

O que esperar a seguir

A Fed tem reunião marcada para os dias 27 e 28 deste mês. Como referido, não se esperam mexidas nas taxas das fed funds, que se manterão no intervalo entre 3,75% e 4%, segundo o CME FedWatch.

Mas há outro fator na agenda dos investidores: a temporada de resultados das empresas que já arrancou do outro lado do Atlântico, mas que vai ganhar momentum a partir da próxima semana quando os grandes bancos de Wall Street começarem a prestar as contas ao investidores.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo e Citigroup apresentam resultados no próximo dia 13. Bank of America e Morgan Stanley anunciam as contas no dia a seguir.

A frase