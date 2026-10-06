BCE põe a inteligência artificial no centro dos riscos que acompanha

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE) aponta dois fatores que podem pesar na economia da Zona Euro nos próximos anos: o fim dos fundos do NextGenerationEU, que termina em 2026, e a subida das taxas de juro de longo prazo, em parte alimentada pelo investimento em inteligência artificial (IA) nos EUA.

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Numa entrevista à agência italiana Ansa publicada esta terça-feira, Philip Lane afirma que a decisão de política monetária continua centrada no efeito do choque energético sobre os preços, mas que as condições financeiras mais amplas entram na análise. “O principal fator da decisão sobre as taxas de juro tem sido as implicações do choque energético para a inflação”, afirma.

A isto soma-se o apoio orçamental deste ano, com o programa alemão de infraestrutura e defesa e o último ano do NextGenerationEU (NGEU), o que mantém o investimento público relativamente forte em vários países, incluindo Itália. “Mas a NGEU termina este ano. Por isso, quando olhamos para o apoio que a política orçamental dará à economia em 2027 e 2028, será diferente de 2026“, afirma o responsável do banco central.

Um aumento das taxas de juro de longo prazo, sobretudo se for impulsionado por fatores externos, globais, mais do que europeus, abranda a economia europeia e, por si só, reduz a taxa de inflação. Philip Lane Economista-chefe do BCE

Sobre o papel dos governos, o economista-chefe do BCE defende que os apoios aos rendimentos mais baixos sejam o mais dirigidos possível, porque um apoio generalizado aumenta a procura e atrasa o regresso da inflação aos 2%. “Ter uma expansão orçamental muito geral e generalizada não vai ajudar”, diz.

Philip Lane pede também aos governantes que olhem para lá do próximo orçamento, notando que devem preparar as contas de 2027, mas pensar nos cinco a dez anos seguintes, com as taxas de juro e o crescimento da economia em conta. “Os governos têm de ser realistas quanto a isto. Têm de incorporar as taxas de juro que enfrentarão nos próximos anos”, sublinha, acrescentando que as reformas recomendadas por Mario Draghi e Enrico Letta ganham ainda mais importância num contexto de juros elevados.

A segunda frente é a da inteligência artificial, que o economista considera ser, a nível global, o maior fator por trás dos riscos que o BCE acompanha. “O investimento em IA na América também significa que estas empresas estão a angariar muita dívida de longo prazo”, afirma, e esse movimento é um dos fatores por trás do aumento das yields das obrigações soberanas, ou seja, das taxas de juro exigidas pelos investidores. “E um dos fatores por detrás do aumento das yields a que se referiu é a vaga de investimento nos EUA”, explica.

Para o BCE, esta subida tem consequências práticas. Philip Lane diz que o banco central avalia o conjunto dos indicadores financeiros e não apenas a taxa que fixa, e que as taxas de longo prazo têm um efeito material na economia e na inflação. “Achamos que um aumento das taxas de juro de longo prazo, sobretudo se for impulsionado por fatores externos, globais, mais do que europeus, abranda a economia europeia e, por si só, reduz a taxa de inflação“, afirma.

Esse efeito entra na decisão sobre a taxa diretora, ao lado da análise da inflação e dos riscos, levando assim o BCE a acompanhar o impacto no crédito e nas decisões das empresas através do inquérito aos bancos e dos inquéritos às empresas. Philip Lane acrescenta que, nos dados disponíveis, não se observam por agora efeitos de segunda ordem muito fortes da energia sobre os preços.