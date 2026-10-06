Bélgica e Chéquia recebem os primeiros cheques SAFE

A Bélgica e Chéquia recebem primeiros pagamentos do SAFE, tendo obtido um desembolso de 1,2 mil milhões e 309 milhões respetivamente, correspondente à primeira tranche de 15% do programa de empréstimo europeu para compras de equipamento militar. Com estes dois desembolsos, a Comissão atribuiu quase 13,5 mil milhões de euros em pré-financiamento a onze Estados-Membros. Portugal garantiu uma fatia de 5,8 mil milhões mas ainda não uma data precisa para o primeiro desembolso de mais de 800 milhões.

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“Estes pagamentos seguem-se à conclusão de todas as etapas processuais necessárias e refletem o compromisso da UE de prestar um apoio atempado e concreto através do SAFE. Serão efetuados novos pagamentos à medida que forem cumpridos os marcos acordados e avançada a execução dos programas”, informa a Comissão Europeia em comunicado.

Os dois países estão entre os 19 que obtiveram se candidataram a obter uma fatia do programa com um montante global de 150 mil milhões. O SAFE faz parte do plano da Comissão Europeia ReArm Europe/Readiness 2030, que visa mobilizar mais de 800 mil milhões de euros em investimento na defesa em toda a União Europeia.

A Bélgica garantiu uma fatia 8,3 mil milhões, tendo agora recebido os primeiros 1,2 mil milhões; a Chéquia assegurou uma tranche de dois mil milhões, tendo agora obtido o primeiro desembolso de 309 milhões.

Portugal garantiu uma fatia de 5,8 mil milhões de euros para a compra de fragatas, viaturas táticas, munições de pequeno calibre, satélites, drones, entre outros equipamentos. Ainda não há uma data precisa para o primeiro desembolso de 15%, na ordem dos 800 milhões.