Brasileira WEG quer quadruplicar negócio em Portugal até 2035

A multinacional brasileira WEG, especializada no fabrico e comercialização de motores elétricos e outros componentes, prevê continuar a reforçar a sua atividade em Portugal, nos próximos anos. A partir do seu parque industrial em Santo Tirso, onde tem duas fábricas e um novo armazém logístico e produz motores de baixa e alta tensão, a empresa estima continuar a aumentar a sua produção, o que irá permitir duplicar a faturação para 200 milhões até 2030, para voltar a dobrar este número nos cinco anos seguintes.

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“Este ano prevemos fechar com uma faturação próxima dos 110 milhões, até 2030 queremos duplicar para 200 milhões de euros”, adiantou Vitor Gorni, Purchasing Manager da WEG, que emprega atualmente cerca de 900 pessoas no país. “Para alcançar este valor é preciso crescer 15% ao ano. [Um número] que é conservador, porque a nossa média desde a fundação [em 2002] é de um crescimento de 17% ao ano, por isso estamos confiantes que vamos conseguir dobrar a faturação. E para 2035 vamos voltar a dobrar. Potencial é chegar a 2035 quatro vezes acima do que temos hoje”, explicou, numa apresentação no Fórum AICEP, que decorreu no Palácio da Bolsa, no Porto.

Este ano prevemos fechar com uma faturação próxima dos 110 milhões, até 2030 queremos duplicar para 200 milhões de euros. Para alcançar este valor é preciso crescer 15% ao ano. [Um número] que é conservador, porque a nossa média desde a fundação [em Portugal] é de um crescimento de 17% ao ano, por isso estamos confiantes que vamos conseguir dobrar a faturação. E para 2035 vamos voltar a dobrar. Potencial é chegar a 2035 quatro vezes acima do que temos hoje. Vitor Gorni Purchasing Manager da WEG

Um crescimento que, segundo o mesmo responsável, será sustentado nos novos segmentos de mercado que a empresa está a criar no país. “A WEG tem uma visão muito estratégica e ampla” para Portugal, afiança Vitor Gorni.

Num momento em que está a preparar a fábrica de Santo Tirso para começar a produzir carregadores de veículos elétricos, o grupo brasileiro conta continuar trazer novas linhas de negócio para o país. “Foi criado um departamento de mobilidade elétrica na WEG Portugal. Temos já os carregadores de veículos elétricos a ser fornecidos por Portugal. Neste momento estamos a importar do Brasil para revender, mas a ideia é fabricar, nos próximos anos, tudo aqui em Portugal“, detalhou Vitor Gorni.

Além da área da mobilidade elétrica, o grupo brasileira está ainda a trazer para Portugal novo negócio no setor da “eficiência energética com máquinas fabricadas em Portugal; eficiência operacional; e energias renováveis“.

Presente em Portugal desde 2002, quando comprou a Efacec Universal Motors, a maior fabricante de motores elétricos do Brasil transferiu, há dois anos, em definitivo as operações da Maia para as novas instalações que ocupam uma área total superior a 100 mil metros quadrados.

“Dobrou em cinco vezes área da Maia”, destaca Vitor Gorni. “E logo se tornou pequeno“, sustenta, lembrando que a empresa inaugurou já esta ano um novo centro logístico, um armazém, “que tirou toda a matéria-prima da fábrica para ganhar capacidade fabril”.

Com mais de 10 mil motores produzidos por ano, dos quais cerca de 90% seguem para exportação, a “WEG Portugal é a única unidade do grupo que concentra 5 unidades de negócio do grupo”, assinala ainda.

Além das duas fábricas de motores de baixa tensão e de alta tensão, o parque industrial de Santo Tirso do grupo brasileiro tem ainda um centro de investigação e desenvolvimento (I&D) e para testes de última geração no mercado europeu.