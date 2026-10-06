Bulgária diz que dois navios comerciais foram atingidos por drones

O primeiro-ministro da Bulgária, Rumen Radev, afirmou esta terça-feira que dois navios comerciais foram atingidos por drones na Zona Económica Exclusiva do país.

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Após uma reunião de emergência do Governo, Radev afirmou que os navios foram atacados por vários drones a cerca de 128 quilómetros da costa búlgara.

Um dos navios, o Alfa Watan, que navegava sob a bandeira do Togo, sofreu danos estruturais críticos e afundou no local, referiu o primeiro-ministro búlgaro, acrescentando que não há ainda informações sobre a situação da tripulação.

A segunda embarcação, o Able, que navegava sob a bandeira de Palau, incendiou-se após o ataque. Toda a tripulação, composta por 18 pessoas, foi retirada por um ‘ferry’ búlgaro. Dois dos marinheiros sofreram ferimentos graves e foram transportados de avião para um hospital na cidade portuária de Varna, informou Radev.

A origem dos drones não foi ainda determinada. Este foi o primeiro ataque a embarcações na zona económica exclusiva búlgara, país membro da NATO, no mar Negro.

Estes dois incidentes ocorreram apenas um dia depois da morte de dois tripulantes de um navio comercial com bandeira da Turquia, atingido por um drone em águas do mar Negro ao largo da costa da Roménia.

O incidente com o navio com bandeira turca foi atribuído à Rússia pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que classificou o sucedido como um “ataque atroz” de Moscovo contra “um navio civil em águas neutras”.

Zelensky referiu que “a Ucrânia propôs, em diversas ocasiões, medidas concretas para reduzir a tensão e garantir a segurança no mar Negro”, sublinhando que “a Rússia opta sistematicamente pelo terror e pelo afundamento de navios civis em vez da navegação marítima normal”.

Nesse sentido, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, destacou na semana passada que a Ucrânia “tem de pagar um preço” pelos seus ataques no mar Negro e sublinhou que o objetivo de Moscovo é “cortar completamente” o fornecimento de mantimentos militares a Kiev por via marítima.