Caças da NATO envolvidos na deteção de objetos aéreos na Roménia

Dois caças F-18 espanhóis integrados na missão da Aliança Atlântica na Roménia descolaram esta terça-feira após a deteção de duas aeronaves perto da fronteira romena com a Ucrânia. Na mesmo altura, a população local recebeu instruções para procurar abrigo devido ao “risco de queda de objetos”.

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O Ministério da Defesa da Roménia informou, em comunicado, que a descolagem dos aviões espanhóis ocorreu depois de radares de vigilância terem detetado na última noite “dois objetos aéreos” no espaço aéreo ucraniano, nas imediações da fronteira fluvial com a Roménia. Os “dois objetos” não entraram no espaço aéreo romeno e o alerta foi retirado ao início da madrugada.

Desde o princípio da invasão russa da Ucrânia, em 2022, a Roménia registou mais de 150 ataques no lado ucraniano da fronteira comum de 650 quilómetros e 49 incursões não autorizadas no espaço aéreo romeno.

Desde o princípio do ano, foram contabilizadas 30 violações do espaço aéreo romeno. Quatro drones foram abatidos, um deles por caças espanhóis no passado dia 16 de agosto.

No final de maio, duas pessoas ficaram feridas quando um drone russo atingiu um edifício em Galati, uma cidade romena junto à fronteira com a Ucrânia.