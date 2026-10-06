Carla Esteves rende João Vieira Lopes na direção-geral da Unimark

A Unimark nomeou Carla Esteves para assumir a direção-geral da cooperativa de grossistas e retalhistas de produtos de grande consumo. A nova responsável sucede a João Vieira Lopes, que liderou a organização durante 20 anos.

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Carla Esteves assumiu as novas funções a 15 de setembro de 2026, tendo entre as prioridades a continuidade do trabalho desenvolvido, o reforço da cooperação entre os associados e a identificação de novas oportunidades de crescimento e criação de valor.

Licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, a nova diretora-geral está ligada à Unimark desde 2011. Participou no lançamento da rede Aqui é Fresco e, em 2017, na constituição da Sociedade Aqui é Fresco. Em 2019, assumiu a direção executiva da Unimark e da sociedade.

“Foram 15 anos de um percurso muito enriquecedor, durante os quais tive a oportunidade de acompanhar a evolução da organização, trabalhar de perto com os nossos associados e participar em projetos importantes para o seu desenvolvimento”, afirma Carla Esteves, citada em comunicado.

“A força da Unimark está na capacidade de trabalharmos em conjunto. Queremos continuar próximos dos nossos associados, compreender os desafios que enfrentam e encontrar soluções que contribuam para a sua competitividade e para o crescimento sustentável da organização”, acrescenta.

Para João Vieira Lopes, “foi um privilégio ser diretor-geral da Unimark e contribuir para o seu desenvolvimento. A organização tem hoje uma base sólida e uma equipa com grande experiência e conhecimento do setor”.

Sobre a sua sucessora, destaca que “a Carla conhece profundamente a Unimark, os seus associados e a realidade do nosso negócio” e que “ao longo dos anos teve um papel importante no desenvolvimento de vários projetos e acompanhou de perto a evolução da organização”.

João Vieira Lopes acrescenta: “Estou confiante que a Carla será um elemento dinamizador da Central e saberá não só aproveitar as oportunidades que temos pela frente, assim como encontrar novos caminhos que a evolução do setor necessite.”

Constituída em 1996, a Unimark integra 16 empresas associadas, que representam uma rede de 40 cash & carry e cerca de 1.500 supermercados e minimercados. No conjunto, de acordo com a cooperativa, estas empresas empregam cerca de 2.000 colaboradores e registaram um volume de negócios superior a 800 milhões de euros em 2025.