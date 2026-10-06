Centro Universitário Alfonso X, o Sábio, das Astúrias inaugura o seu campus em Oviedo com as suas primeiras turmas de Medicina e Enfermagem

O Centro Universitário Alfonso X, o Sábio, das Astúrias iniciou oficialmente a sua atividade em Oviedo com a inauguração do seu campus no edifício Calatrava.

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O novo centro universitário traz para as Astúrias o modelo educativo desenvolvido pela UAX ao longo de mais de 30 anos, baseado na formação prática, na incorporação de tecnologia aplicada e numa visão integral da saúde. O campus contará com um Hospital Virtual de Simulação, laboratórios especializados e salas de aula equipadas com tecnologia avançada, entre outros espaços concebidos para a formação na área da saúde. Estas instalações permitirão desenvolver um modelo educativo experiencial desde as primeiras fases da formação, com o recurso à simulação clínica e a ferramentas tecnológicas relacionadas com o exercício profissional.

Durante o evento, Jesús Núñez, presidente do Grupo UAX, salientou que «hoje abrimos as portas deste campus, mas também colocamos todo o nosso conhecimento, experiência e empenho ao serviço da sociedade asturiana. Queremos contribuir para reforçar a oferta académica das Astúrias e de todo o norte de Espanha, ajudando a atrair talento, mas também a gerá-lo e a retê-lo. A nossa vocação é fazê-lo em colaboração com as administrações, empresas, instituições e centros educativos, para que o Principado avance como uma referência na área da saúde e da educação com projeção internacional».

Núñez visitou as instalações recém-inauguradas do Centro Universitário Alfonso X, o Sábio, das Astúrias, na companhia do presidente da Câmara de Oviedo, Alfredo Canteli. «É uma verdadeira honra que uma instituição da relevância da UAX tenha voltado o seu olhar para Oviedo. Que tenha encontrado aqui uma oportunidade e tenha decidido investir, crescer e ficar. E creio que temos de estar conscientes do significado daquilo que hoje estamos a inaugurar», salientou. Além disso, quis sublinhar que «esta aposta da UAX, além disso, encaixa perfeitamente na ideia de cidade que queremos construir. Uma Oviedo que aposta na cultura, no conhecimento, na inovação e na capacidade de gerar oportunidades».

Ambos estiveram acompanhados por Domingo Mirón, CEO do Grupo UAX; Luis Couceiro, diretor de Universidades do Grupo UAX; Aida Suárez, diretora de One Health do Grupo UAX e decana da Faculdade de Ciências Biomédicas e da Saúde da UAX; Juan Romo, reitor da Universidade Alfonso X, o Sábio (UAX); e Jaime Algorta, diretor do Centro Universitário Alfonso X, o Sábio das Astúrias, que afirmou que «a nossa proposta académica está ligada à evolução do sistema de saúde, com o objetivo de formar aqueles que o irão transformar. Para tal, combinamos tecnologia e a abordagem One Health para preparar profissionais capazes de atuar num ambiente em que a prevenção, o diagnóstico e os cuidados de saúde são cada vez mais digitais, interligados e interdisciplinares».

O evento contou com a palestra inaugural do reconhecido oftalmologista Dr. Luis Fernández-Vega Sanz, que quis destacar o papel da universidade na formação dos profissionais que liderarão a medicina do futuro: «A universidade é o local onde o conhecimento se forma, se transmite, se questiona e se renova. A Universidade Alfonso X, o Sábio, é um exemplo claro disso, pois alia uma visão de longo prazo à vocação, ao rigor, à exigência e ao compromisso de formar profissionais de forma interdisciplinar, preparados para enfrentar os grandes desafios da medicina e da enfermagem».

O novo Centro Universitário Alfonso X, o Sábio, das Astúrias surge com o objetivo de contribuir para a formação de talentos na área da saúde no Principado e em toda a região do norte de Espanha. Estima-se, por exemplo, que cerca de 5 000 jovens se deslocam para fora do Principado todos os anos para prosseguirem os seus estudos. É por isso que, dos cerca de 240 estudantes que iniciaram o ano letivo, mais de 40% são asturianos, sendo o restante proveniente de comunidades vizinhas, como a Galiza, a Cantábria, o País Basco e Castela e Leão, atraídos por uma proposta que combina inovação, experiência profissional e o ambiente de vida de Oviedo.

Para favorecer esta ligação com o sistema de saúde asturiano, a UAX promoveu acordos com hospitais públicos e privados, centros socio-sanitários, empresas de biotecnologia e entidades ligadas à investigação. O centro já conta com acordos com instituições como o Hospital Vital Álvarez Buylla, a Clínica Asturias, o Hospital Begoña e o Hospital Ribera Covadonga, bem como com entidades socio-sanitárias como o Grupo Lares ou a DomusVi. A esta rede juntam-se os acordos com ordens profissionais do Principado das Astúrias para desenvolver iniciativas de formação, investigação, inovação e desenvolvimento profissional.

Além disso, a entrada em funcionamento do centro insere-se num projeto estratégico a longo prazo nas Astúrias, que prevê um investimento global estimado de 40 milhões de euros e a criação de cerca de 250 postos de trabalho diretos.

Com este projeto, a UAX salientou que aposta na consolidação, nas Astúrias, de um ecossistema universitário ligado ao setor da saúde, capaz de articular a formação, a inovação e a prática profissional com uma oferta académica que irá crescer progressivamente com novos cursos na área da saúde, entre os quais os cursos de licenciatura em Odontologia e Farmácia. Serão também incorporados programas de pós-graduação, como o Mestrado Universitário em Direção e Gestão da Saúde, entre outros.