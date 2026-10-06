CGI em ‘silêncio’ sobre candidatura de Luísa Ribeiro à RTP

Gestora candidata à administração da RTP pede uma indemnização ao Estado ou a reintegração na AIMA. Conselho Geral Independente invoca isenção para não se pronunciar sobre o caso.

O Conselho Geral Independente (CGI) da RTP não esclarece se o processo movido por Luísa Ribeiro contra o Estado pode ter consequências na apreciação da sua candidatura à administração da empresa pública. Numa resposta oficial, remetida ao ECO pelo seu secretário-geral, Pedro Jorge Braumann, o órgão responsável pela escolha dos administradores a um novo mandato invoca a necessidade de preservar a isenção da avaliação e remete para os critérios do procedimento, sem se pronunciar sobre o caso revelado em primeira mão pelo ECO.

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“Para preservar a isenção dessa apreciação, o CGI não antecipa publicamente juízos sobre situações individuais ou sobre a sua eventual relevância para a admissão ou exclusão de candidaturas”, afirma. Acrescenta que “a apreciação das candidaturas cabe ao CGI, no âmbito do procedimento de seleção e de acordo com os critérios publicitados, aplicados de forma igual a todos os candidatos”.

Como o ECO noticiou em 25 de setembro, Luísa Ribeiro concorre à administração da RTP em dupla com Luís Castro, mas mantém um processo contra o Estado e a Presidência do Conselho de Ministros, que tutela a televisão pública. A candidata exige uma indemnização da ordem dos 50 mil euros ou a reintegração no conselho diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Segundo uma fonte conhecedora do caso então ouvida pelo ECO, a ação surge na sequência da sua exoneração daquele organismo, a seu próprio pedido.

As regras publicadas pelo CGI exigem aos candidatos uma declaração sob compromisso de honra sobre a inexistência de incompatibilidades, impedimentos ou conflitos de interesses relevantes, bem como sobre a sua integridade e independência no exercício do cargo. Entre os fundamentos de exclusão, o anúncio identifica um “conflito de interesses grave e não sanável”, uma incompatibilidade legal ou uma declaração falsa ou omissão relevante.

O anúncio não identifica, porém, a existência de uma ação judicial contra o Estado, por si só, como fundamento autónomo de exclusão. A resposta do CGI deixa por esclarecer se o litígio de Luísa Ribeiro tem relevância à luz daqueles critérios, sem anunciar qualquer conclusão sobre a admissibilidade da candidatura. “Não temos, por isso, outros esclarecimentos a acrescentar à resposta já prestada sobre o caso referido”, conclui o secretário-geral.

Luísa Ribeiro foi administradora financeira da RTP entre 2021 e 2024 e integra agora uma das quatro duplas candidatas à presidência e ao lugar de vogal não financeiro para o mandato de 2027 a 2029. Além de Luís Castro e Luísa Ribeiro, concorrem Nicolau Santos e Hugo Figueiredo, Francisco Teixeira e Gustavo dos Santos Lima, e Pedro Mota Carmo e Paulo Campos Costa, conforme o ECO/+M avançou. A escolha do administrador responsável pela área financeira decorre num procedimento autónomo.