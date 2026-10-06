Finanças Pessoais

Exclusivo CMVM propõe contas de poupança e de investimento sem impostos ao fim de três anospremium

Ganhos com ações, obrigações ou ETF poderão ficar isentos de imposto, até 250 mil euros investidos, se o dinheiro estiver três anos na conta. A proposta é da CMVM e está com o Governo desde junho.

É importante notar que os PPR já absorvem benefícios fiscais nas duas pontas da vida do produto:

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Plano de poupança do Governo terá contas isentas de impostos

Luís Leitão,

Joaquim Miranda Sarmento confirmou que o Governo está a preparar um plano de poupança abrangente para incentivar o aforro das famílias, que incluirá uma proposta das contas de poupança e investimento.